Pozicioni im është i njëjtë, që është se integrimi evropian duhet të bazohet në vlera dhe jo në çështje dypalëshe. Fatkeqësisht, qeveria e mëparshme pranoi që një çështje dypalëshe të ishte pjesë e së ardhmes sonë evropiane. Këtë nuk mund ta pranoj, e ka bërë të qartë kryeministri Mickoski në takimin me kreun e Këshillit Evropian, Antonio Koshta.

Dhe nuk do ta pranoj kurrë. Do të luftoj sa të mundem dhe sa të mundem për të gjetur një rrugëdalje nga ky proces në të cilin ndodhemi tani: nuk kam ndërgjegje të shkoj para qytetarëve maqedonas dhe t’u them se kushtetuta do të ndryshohet duke harruar se janë të paktën 14 gjykime nga Strasburgu për maqedonasit në anën tjetër të kufirit që Bullgaria injoron t’i zbatojë. Unë kurrë nuk mund të pajtohem për asgjë që lidhet me ndryshimin e Kushtetutës nëse e di se një shtet anëtar po vë në dyshim gjuhën dhe identitetin tim amtare maqedonase. Kur të kemi një qëndrim të qartë nga BE-ja dhe të gjitha shtetet anëtare për identitetin dhe gjuhën shekullore maqedonase dhe për dëshirën e vërtetë për të qenë pjesë e familjes evropiane, por edhe për respektimin e institucioneve evropiane si Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, jam i gatshëm të diskutoj çdo gjë në çdo kohë, për të treguar se ne mund dhe do të ecim rrugën së bashku. A e keni bërë ndonjëherë pyetjen pse qytetarët maqedonas nuk kanë asgjë kundër një pjese të popullit kroat që jeton këtu të jetë pjesë e kushtetutës? Askush nuk është kundër. Ose malazezët dhe sllovenët apo portugezët apo spanjollët dhe ka diçka për këtë. Ky është problemi. Zgjidhja e problemeve është nëse i identifikojmë dhe nëse i përmbahemi formaliteteve nuk do t’i zgjidhim kurrë.