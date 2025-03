Kryeministri Hristijan Mickoski, sot ka pritur në takim Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë, Denion Meidani .

“Sot realizova takim me ambasadorin e Shqipërisë në Maqedoni, Denion Meidani. Në takim biseduam për iniciativat e përbashkëta dhe mundësinë për avancimin e raporteve mes dy shteteve tona. Kemi hapur edhe tema nga interesi i përbashkët, me theks në projektet të cilat do të sjellin përfitime konkrete për qytetarët”, shkroi Mickoski.