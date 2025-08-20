Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, i pyetur nga gazetarët në lidhje me shportën shkollore, sot theksoi se Inspektorati Shtetëror i Tregut është në terren dhe se vendimi i qeverisë po respektohet nga tregtarët.
Qeveria, në një seancë më 5 gusht, miratoi një vendim për të ofruar një zbritje së bashku me tregtarët dhe furnizuesit e materialeve shkollore midis 10 dhe 15% të marzhit, varësisht nëse është me shumicë apo pakicë, dhe si pikë referimi është çmimi që nga 1 qershori 2024. Detyra e tregtarëve është të tregojnë se cili ishte çmimi më 1 qershor 2025 dhe në bazë të kësaj të ofrojnë një zbritje midis 10 dhe 15% dhe të vendosin në hyrje të dyqanit një mbishkrim që thotë “Më pak kosto, më shumë për qytetarët”. Inspektorati Shtetëror i Tregut është në terren për të parë nëse po respektohet, deri më tani nuk kemi shkelje objektive të asaj që është rënë dakord tashmë – deklaroi Kryeministri.
I pyetur në lidhje me gjyqin për zjarrin në diskoteken Pulse në Koçani, Kryeministri tha se do të përmbahet nga komentet dhe do t’i lërë autoritetet e prokurorisë dhe gjyqësorit të përfundojnë procedurën.
Do të përmbahem nga komentet për periudhën e kaluar dhe do të vazhdoj me këtë praktikë të moskomentimit, do t’i lë autoritetet e prokurorisë dhe gjyqësorit të përfundojnë procedurën e tyre. Për sa di unë, aktakuza është në kuadër të një vlerësimi nga gjykatat, për të cilën nuk do të doja të komentoja më tej – tha Mickoski.
