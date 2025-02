Përshpejtimi i integrimit të Ballkanit Perëndimor ishte një nga panelet në Konferencën e 61-të të Sigurisë në Mynih që përfundoi dje në kryeqytetin bavarez. Kryeministri Hristijan Mickoski, i cili mori pjesë në këtë panel së bashku me Komisioneren për Zgjerim të BE-së Marta Kos dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama, tha se në vend të evropianizimit të Ballkanit, ne jemi përballë ballkanizimit të Evropës dhe standardeve të dyfishta nga BE-ja.

Kryeministri Mickoski, në panelin kushtuar anëtarësimit të Ballkanit në BE, theksoi se rruga e Maqedonisë drejt BE-së “ka filluar shumë përpara se të fillonte procesi i integrimit evropian të Shqipërisë, madje edhe para Kroacisë, por për ne sistemi i meritave është një përrallë”.

-Për ne përralla është kthyer në një objektiv lëvizës. Jemi viktima të bilateralizimit ose, më saktë, lëvizja jonë drejt BE-së është shumë komplekse. Në vend që ta sjellim Evropën në Ballkan, ne sollëm Ballkanin në Evropë. Fatkeqësisht, ka shtete anëtare të BE-së që vijnë nga Ballkani që kanë sjellë konteste bilaterale me vete në Bruksel, në vend që t’i sjellin vlerat e Brukselit në Ballkan, tha kryeministri Mickoski.

Kryeministri tha në fjalën e tij se ndryshimi i emrit nuk ishte shembulli i vetëm i ndërhyrjes në punët e brendshme të një shteti sovran, por edhe ndryshimi i flamurit.

Shenja jonë është dhe mbetet të jemi, të bëhemi pjesë e BE-së, pa dyshim. Dëgjoj disa komente këtu se ka pasur një fjalim gjatë ditës së parë nga zëvendëspresidenti amerikan Vance dhe se ai fjalim nënkuptonte ndërhyrje të mëdha në punët e brendshme. Ndryshimi i emrit, ndryshimi i flamurit, ndryshimi i monedhës, cilat janë ato? Ata nuk ndërhyjnë në punët e brendshme. Sa kohë duhet të vuajmë nga standardet e dyfishta? Këtu nuk po flasim për një proces të bazuar në sistemin e meritave, po flasim për konteste bilaterale që nuk duhet të kenë asgjë të përbashkët me vlerat evropiane”, theksoi Mickoski.

Ai theksoi se vendi ynë ka një politikë të jashtme dhe të mbrojtjes plotësisht të harmonizuar me BE-në dhe se jemi ndër pesë donatorët më të mëdhenj të Ukrainës për kokë banori, si dhe kemi përmbushur kërkesën dy për qind për shpenzimet e mbrojtjes në baza vjetore.

Ne jemi plotësisht në përputhje me kërkesat e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes. Duhet ta theksoj këtë çështje, kur Rusia sulmon dhe mohon identitetin ukrainas, për të cilin foli dje presidenti Zelensky, të gjithë jemi të zëshëm, kritikojmë, luftojmë për të drejtat e popullit ukrainas dhe kundër këtij agresioni të paprecedentë, por kur parlamenti i një shteti anëtar të BE-së sulmon dhe mohon identitetin maqedonas dhe gjuhën time amtare maqedonase, atëherë të gjithë heshtin, përfundoi Mickoski.

Në fjalën e tij ai tha se Evropa nuk do të jetë e bashkuar pa të gjitha vendet evropiane dhe se “ky proces do të vazhdojë derisa të gjitha vendet aspirante të bëhen pjesë e tryezës së përbashkët me vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian”.