DSM dhe BDI po përgatiten për opozitën dhe krimin që po e bëjnë 6 vjet në këtë mënyrë duan ta fshehin, thotë kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit se cili është komenti i tij për paralajmëroi ndryshime në Kodin Penal me flamur evropian nga qeveria e LSDM-së dhe BDI-së.

Mickoski shtoi se qeveria e LSDM-së dhe BDI-së po i shtyn dy nene të ligjit, përkatësisht ndryshimet në ligjin për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe nenin për bashkim kriminal.

Unë do të them dy gjëra që është e rëndësishme të dini. E para është se qeveria e LSDM-së dhe BDI-së po përgatiten për opozitë. Pse po përgatiten për opozitë? Sepse në këtë mënyrë, në mënyrë kontrabandisti, duke abuzuar me flamurin europian, ai sjell ndryshime në Kodin Penal, përgjithësisht në dy seksione kryesore, përkatësisht nenin që përfshin seksionin për shpërdorimin e detyrës zyrtare dhe nenin e dytë, i cili është një shoqata kriminale. Këto janë dy nenet. Dhe tani, për t’i pajisur të gjitha këto dhe për t’i dhënë një flamur evropian, normalisht shtojnë disa nene të tjera që absolutisht nuk janë thelbi i këtij ligji. Është me rëndësi të thuhet se po përgatiten për opozitën dhe krimin që po e bëjnë 6 vjet, në këtë mënyrë duan të fshihen, tha Mickoski.

Presidenti Mickoski dërgoi mesazh se edhe nëse e bartin ligjin me flamur të artë, e jo me evropian, të gjithë ata që kanë bërë gabim para ligjit, për të cilin ka prova, do të përgjigjen.

Por mesazhi im i dytë për ta është ta kalojnë këtë ligj me flamur të artë, ka mundësi menjëherë pas rënies së kësaj qeverie kriminale që të gjithë ata që kanë kryer krime dhe për të cilët ka prova të mbajnë përgjegjësi dhe ju premtoj se ata do të mbajnë përgjegjësi, i prerë është Mickoski.