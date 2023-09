Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, akuzoi Nikolla Gruevski-në se është në komunikim të fshehtë me Qeverinë, me qëllim që të copëtohet VMRO-DPMNE që të kalojnë ndryshimet kushtetuese. Nën titullin “Vazhdimisht kërkesa të reja për Maqedoninë e Veriut” gazeta gjermane “FAC” publikoi kronikë të gjatë të njohësit të mirë të rajonit, gazetarit Mihael Martens, i cili ka biseduar me kreun e VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në lidhje me aderimin e vendit drejt BE-së. Për të ndikuar në ndryshimet kushtetuese, qeveria po përgatit marrëveshje të ndyra, pohon Mickoski. Qeveria planifikon t’i premtojë pandëshkueshmëri penale ish-kryeministrit të arratisur në Hungari, Nikolla Gruevskit, që ai të kthehet dhe të ndihmojë, që me ndihmën e mbështetësve të tij ndryshimet kushtetuese të kalojnë në Kuvend.