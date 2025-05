Sot nga selia e Qeverisë ju drejtohem me krenari dhe ndjenjë përgjegjësie historike.

Dje në Tiranë u arrit marrëveshja për Marrëveshjen e Përbashkët të Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar.

Ky akt nuk është thjesht simbolikë.

Është një hap i madh, i pakthyeshëm përpara në ndërtimin e së ardhmes që qytetarët tanë e meritojnë.

Dy vendet tona janë të lidhura me vlera të përbashkëta për të cilat ne përpiqemi dhe luftojmë për t’i vendosur.

Liria.

Demokracia.

Shteti i së drejtës.

Vendosmëria për të adresuar kërcënimet ndaj paqes dhe stabilitetit.

Një angazhim i thellë për një Evropë të sigurt dhe të begatë.

Ky partneritet do të thotë shumë më tepër se një marrëveshje dypalëshe.

Ky partneritet është arkitekturë për të ardhmen.

Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ne po hapim derën për nivelin më të lartë të bashkëpunimit me Mbretërinë e Bashkuar.

Në mbrojtje.

Në luftën kundër krimit të organizuar dhe financave të paligjshme.

Në arsim.

Kujdesi shëndetësor. Kultura.

Politikat rinore.

Zhvillimi ekonomik dhe investimet.

Me këtë dokument, të dyja qeveritë dërgojnë një mesazh të fortë se interesat e qytetarëve janë parësore dhe se politika është një instrument i fuqishëm kur krijon vlera dhe jo ndarje.

Kjo marrëveshje është rezultat i një pune serioze disamujore mes ekipeve tona dhe dje ajo punë u kthye në një vizion të qartë.

Të dashur miq,

Partneriteti që po zyrtarizojmë:

Ai do të kontribuojë në modernizimin e forcave tona të armatosura dhe integrimin më të thellë në standardet e NATO-s.

Do të na lejojë të rrisim sigurinë kufitare dhe të luftojmë trafikimin dhe kontrabandën e qenieve njerëzore.

Ai do të mundësojë bashkëpunimin më të fortë ekonomik ndonjëherë midis dy qeverive, duke përfshirë investimet kapitale në infrastrukturë dhe shëndetësi dhe energji në vazhdim.

Ai do të forcojë bashkëpunimin në fushat e arsimit, transformimit dixhital dhe inovacionit.

Ai do të lidhë brezat tanë të rinj, krijues përmes kulturës, shkencës dhe teknologjive të reja.

Mbretëria e Bashkuar ka qenë me ne që nga ditët më të hershme dhe më të vështira të pavarësisë sonë.

Ishte ndër vendet e para që na njohu, na dha një dorë dhe investoi në stabilitetin dhe zhvillimin tonë institucional.

Në ndërtimin e demokracisë sonë, ne patëm mbështetjen e tyre të plotë.

Dhe këto ditë, ky partneritet i fortë është një zgjatim logjik i atij bashkimi, i bazuar në besim, respekt dhe një vizion të përbashkët.

Gjithashtu, pse marrëveshja e partneritetit strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë. Do të jetë baza dhe themeli për një cikël investimi që do të ketë një kornizë totale prej 5 miliardë paund, ose 6 miliardë euro, ku një pjesë e këtyre parave do të përdoret për investime në infrastrukturë, ndërtimin e një hekurudhe moderne mallrash dhe udhëtarësh me shpejtësi të lartë nga Tabanovce në Gjevgjeli, investime në shëndetësi dhe spitale të reja, përfundimin e projektit të spitalit të ri studentor në Shtip, fakultetit të mjekësisë. me kapacitet prej dyqind shtretër, ndërtimi i spitalit në Kërçovë së bashku me një qendër shëndetësore, rindërtimi i spitalit klinik në Tetovë etj.

Në ditët në vijim do të nënshkruhen kontratat për këto investime.

Të dashur miq,

Ajo që është arritur përfaqëson shtyllën e dytë kyçe të pozicionimit tonë ndërkombëtar, pas partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara.

Kjo marrëveshje është një konfirmim i madh se vendi ynë po ecën në rrugën e stabilitetit, sigurisë, zhvillimit dhe të ardhmes evropiane.

Partneriteti strategjik nuk është një shpërblim – është njohje e qëndrueshmërisë sonë të deritanishme.

Për besnikëri ndaj aleancave.

Për angazhimin tonë të hapur e të sinqertë ndaj vlerave evropiane dhe euroatlantike.

Të dashur miq,

Me këtë deklaratë ne hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet mes vendeve tona.

Në paqe.

Në stabilitet.

Në të ardhmen.

Në dinjitetin e shtetit.

Ne nuk jemi vetëm aleatë me Mbretërinë e Bashkuar.

Ne po bëhemi partnerë strategjikë dhe ky dokument është një udhërrëfyes që do të na udhëheqë në vitet në vijim.

Me besim, bashkëpunim dhe vendosmëri.

Në emër të Qeverisë dhe qytetarëve, edhe një herë ju falënderoj për mbështetjen, miqësinë dhe vizionin tuaj.