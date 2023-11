Dua të përmend pensionistët që i kemi parë me muaj të tërë fjalë për fjalë të ngrirë, të uritur, të ecin në sheshe e rrugë duke kërkuar një shpërndarje të drejtë të fondeve nga buxheti, duke kërkuar rritje lineare të pensioneve, të cilat ata, në ato takime që kam pasur. me ta në dy muajt e kaluar e vendosën atë prag rreth 5.000 denarë, deklaroi Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së, në debatin e sotëm me temë “Parimet ekonomike” që është pjesë e manifestimit “Është e rëndësishme!” Platforma për të ardhmen” e cila është pjesë e fushatës “Është e rëndësishme! Ndryshimet varen nga ju”.

Në fjalimin e tij, presidenti Mickoski njoftoi se qeveria e ardhshme e VMRO-DPMNE-së brenda një viti do t’i rrisë pensionet lineare për 5000 denarë për të gjithë pensionistët në Maqedoni.