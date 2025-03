Kryeministri Hristijan Mickoski, i ftuar në televizionin “Samo Intervju” në “Kanal 5”, ka paralajmëruar se do të ketë protesta nëse gjyqtarët e korruptuar që u votuan nga detyra në Kuvend nuk japin dorëheqje dhe ai do të jetë në ballë të atyre protestave.

Njerëzit do të mërziten, njerëzit do të dalin në rrugë dhe do të protestojnë, populli është i uritur dhe i etur për drejtësi. Imagjinoni se keni më pak se 2 ose 3% besim te qytetarët, ju pushojnë dhe ju nuk ikni, qëndroni kokëfortë. Do t’i ndodhë popullit, unë do të jem i pari që do të ngrihem dhe do ta udhëheq popullin, premtoj se do të ndodhë, theksoi kryeministri Mickoski.

Se kush do t’i zëvendësojë, Mickoski theksoi se do të ketë diskutime, por një gjë është e sigurt: nuk do të jetë njësoj, nuk do të ketë persona të tillë për të cilët ka prova, sepse siç tha ai, drejtësia nuk mund të vihet si tani me gjyqtarë apo prokurorë apo anëtarë të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të prokurorëve publikë që janë nga selitë e partisë.

Këtu ka njerëz për të cilët ka dëshmi se kush janë apo si janë. Në fund të fundit, ne nuk i drejtojmë të gjitha këto procese që bëjmë për të bërë njësoj, nuk kam pse të jetë njësoj, vetëm me njerëz të rinj. Ne kemi një raport nga Misioni Vlerësimi që jep qartë udhëzime se si të ecim përpara me reformat dhe ne do t’i zbatojmë ato. Ne do t’i përmbahemi raportit, thjesht ndryshojmë diçka, sepse nuk funksionon kështu nëse duam të kemi shtet. Unë dua që ne të kemi një shtet dhe që fëmijët e mi të rriten në këtë gjendje dhe të krijojnë familje në këtë shtet, unë do të luftoj për një shtet të tillë, është i vendosur kryeministri.