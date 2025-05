Kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në fjalimin e tij në konferencën vjetore të Unionit të Grave të VMRO-DPMNE-së në Shkup, theksoi se duhet të japim shembullin për ndryshim. Ai bëri të ditur se menjëherë pas kongresit të rregullt në fund të këtij viti, më së voni në fillim të vitit të ardhshëm do të ketë ndryshime të mëdha në parti dhe në Qeveri.

Ata që tregojnë punën e tyre do të qëndrojnë, por unë do të përshëndes dhe falënderoj ata që nuk i përmbushin pritshmëritë e qytetarëve. Po e them tani, që të dihet dhe të dërgoj një mesazh se e vetmja gjë që ia vlen të ketë, e vetmja gjë më e madhe që njeriu mund të lërë pas është imazhi dhe nderi i tij. Dhe unë do të jap gjithçka për të siguruar që ajo të mbetet pjesa më e pastër e punës sonë. Këtë ia kemi borxh të gjithë njerëzve. Nuk kemi kohë për të humbur dhe nuk kemi vend për të krijuar zhgënjime të reja tek njerëzit që janë djegur nga politikanë të ndryshëm të pandershëm dhe të korruptuar me dekada, tha Mickoski.

Ai theksoi se do të sanksionojë çdo evazion dhe do të shkarkojë të gjithë ata që “do të na turpërojnë si strukturë dhe si njerëz”. Mickoski shtoi se ne duhet të japim shembullin e ndryshimit dhe nga secili prej nesh varet se si dhe me çfarë intensiteti do të ndodhin ndryshimet.

Mickoski paralajmëroi edhe masa serioze në aspektin e çmimeve dhe standardeve, si dhe mbështetje për ekonominë.

Jam i vetëdijshëm se të jetosh në Maqedoni është e vështirë dhe jeta kushton. Nëse nuk do të kishim marrë disa masa dhe nëse të tjerët do të kishin qenë në pushtet nga më parë, siç nisën gjërat, do të kishim ngecur në borxhe dhe inflacion edhe më të madh dhe do të kishte ndodhur falimentimi i plotë. Dhe këtë nuk e them si justifikim, por si një vështrim në realitet, si shprehje e vetëdijes se si jetojmë dhe në çfarë kushtesh punojmë tani. Ne po planifikojmë masa serioze për sa i përket çmimeve dhe standardeve. Nëpërmjet stimulimit të ekonomisë dhe grupeve të masave për një standard më të mirë. Ne po planifikojmë shumë projekte të reja që do t’i ndihmojnë kompanitë të rriten, të krijojnë vende pune dhe të rrisin pagat, kjo është ideologjia jonë, t’i ndihmojmë kompanitë të krijojnë rritje dhe vende pune të mira dhe të nxisin ekonominë, sepse ne besojmë në potencialin e njerëzve, ne besojmë në inovacionin, kreativitetin, shpirtin e tyre sipërmarrës dhe do të investojmë shumë në inkurajimin e bizneseve të vogla dhe të mesme, financimin e njerëzve, financimin e drejtpërdrejtë, financimin e njerëzve edhe programe edukative dhe kurse edukative për të përgatitur njerëzit tanë për kohën në të cilën jetojmë, kohën e inteligjencës artificiale, teknologjive inovative, revolucionit të komunikimit, tha Mickoski.

Ai foli edhe për situatën aktuale politike dhe theksoi se VMRO DPMNE po përgatitet intensivisht për zgjedhjet lokale. Ai bëri të ditur se kandidatët për kryetar komune do të shpallen në dy cikle, ndërsa i pari do të fillojë në fund të këtij muaji pas mbledhjeve të KE-së dhe KQ të VMRO DPMNE-së.

Ajo që mund të njoftoj dhe që është nder, kënaqësi, por edhe obligim dhe barrë e madhe në të njëjtën kohë, është se kandidatët tanë janë në avantazh me 4 me 5 me 1 ndaj të gjithë kandidatëve të opozitës në fjalë për fjalë në të gjitha komunat. Jo vetëm që kryesojnë kandidatët tanë më të mirë, por edhe tre të tjerët në lista, emrat e të cilëve janë duke u hetuar. VMRO DPMNE po i fiton këto zgjedhje dhe pyetja e opozitës është nëse do të fitojë 2 deri në 4 komuna. Dhe nëse vazhdon kështu, mund të mos fitojë asnjë, theksoi Mickoski.

Kryeministri tha se largimi i Taravarit nga Qeveria “është një rikujtim për të gjithë se ndërsa ne sillemi me ndershmëri dhe parime ndaj njerëzve dhe ndryshojmë, ata nuk janë të interesuar për një ide, vizion dhe ndryshim, por për diçka tjetër”.

E shoh, megjithëse nuk e komentoj me zë të lartë kërcënimin e vazhdueshëm që vjen nga një figurë e opozitës shqiptare që e di se pas këtyre zgjedhjeve e pret pensioni.Dua t’i them atij se llogaritë e tij nuk do të dalin të mira për partinë e tij në planin afatgjatë. Dhe se me këtë sjellje të largimit dhe hyrjes në qeveri, që është e barabartë me “siç ka qenë deri tani”, nuk do të kalojë shumë dhe partnerët e tij aktualë nga BDI-ja do ta kuptojnë se partneriteti i tyre është i përkohshëm derisa dikush t’i bëjë një ofertë më të mirë ose ta shantazhojë për diçka që është më e rëndësishme për të se kjo tani. Unë nuk bëj politikë kështu. Mund të tingëlloj naiv, por siç them gjithmonë ndryshimi fillon nga ne, dhe ne duhet të jemi ajo që duam të arrijmë dhe çfarë presin qytetarët prej nesh, njerëz të ndershëm, që nuk do të llogariten dhe nuk do të bëjnë lojëra, do të qëndrojnë në pushtet me intriga, shantazhe e abuzime, por gjithmonë do të thonë të vërtetën dhe do të jenë parimorë dhe besnikë ndaj fjalës së tyre. Nëse nuk jemi të vërtetë në fjalën tonë, atëherë gjithçka është e kotë. Kështu do të jem edhe unë”, theksoi Mickoski.

Mickoski gjithashtu kërkoi që të mos keqpërdoret tragjedia në Koçan dhe paralajmëroi takime të rregullta me familjarët e viktimave.

Dua të paralajmëroj se tragjedia e madhe në Koçan po keqpërdoret në mënyrë shumë çnjerëzore, të paturpshme dhe nekrofile. Këtë munda ta dëgjoja nga familjarët e viktimave, të cilët i pashë në Qeveri javën e kaluar. Me shumë respekt për ata njerëz dhe me një bisedë të hapur, duke ndarë dhimbjen tonë të përbashkët për tragjedinë e ndodhur, diskutuam disa aspekte dhe çfarë është në kompetencë të Qeverisë dhe mundësitë për të ndihmuar në zbardhjen e rastit dhe për të ndihmuar familjet të përballen me pikëllimin dhe sfidat e jetës në një situatë të tillë. Kjo tragjedi nuk duhet të keqpërdoret dhe të gjithë ata që kanë fajin e tyre që kanë kontribuar në një tragjedi të tillë duhet të mbajnë përgjegjësi, dhe sistemi duhet të ndryshojë dhe të ketë drejtësi dhe ne jemi të vendosur bashkërisht në këtë dhe jemi të gatshëm të vazhdojmë të punojmë së bashku dhe të komunikojmë dhe ndihmojmë për gjithçka që ka të bëjë me ta. Obligimi dhe përgjegjësia jonë si Qeveri është pikërisht që të qëndrojmë krah për krah bashkëqytetarëve tanë kur ata kanë më shumë nevojë. Ishte një takim jashtëzakonisht i vështirë për mua, duke biseduar me ta, më qau shpirti, dhe shtrëngimi i dorës së tyre është mbështetje për mua në luftën tonë të përbashkët për të mirën e këtij atdheu tonë të përbashkët, tha Mickoski.

Ai bëri të ditur se do të ketë takime të rregullta me prindërit e viktimave, siç tha ai, me të gjithë ata që duan të vijnë, e ata që nuk duan për arsye të justifikuara do të shkojë tek ata.

Gjatë kësaj periudhe, unë dhe Qeveria jemi në dispozicionin tuaj për të bërë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar që ata brejtës dhe nekrofilë politikë të abuzojnë politikisht me këtë tragjedi. Të gjithë jemi Koçanë dhe të gjithë duhet të bëjmë diçka për Koçanin, tha Mickoski.

Kryeministri iu referua edhe marrëveshjes strategjike me Mbretërinë e Bashkuar për miqësi, rritje ekonomike dhe bashkëpunim në disa fusha, duke ritheksuar se ndërtimi i kampeve të emigrantëve “as i ka shkuar në mendje dhe as nuk i është kërkuar” dhe këtë e ka thënë qartë ambasadori britanik në vend.

Kjo marrëveshje është marrëveshja ime e re për Maqedoninë, në shembullin e asaj të shpallur nga presidenti amerikan Ruzvelt dhe që njihet në histori. Kjo marrëveshje nënkupton hapje të vendeve të punës, zhvillim, progres, shumë projekte të reja infrastrukturore, shumë projekte të mëdha, gjigante që nuk janë parë më parë, investime në hekurudha përmes linjave të shpejtësisë, autostrada dhe rrugë, spitale, arsim dhe sektorë të tjerë. Kjo është një marrëveshje që Maqedonisë do t’i sjellë para për të punuar dhe investuar në progresin e saj në vlerë prej 6 miliardë euro!, tha Mickoski.