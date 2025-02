Pas takimeve me menaxhmentin e Kazanci Holding, e cila përmes kompanive të saj energjetike që operojnë nën markën AKCA, përfaqëson një nga gjigantët më të mëdhenj energjetik në fushën e saj, kryeministri Hristijan Mickoski në një konferencë për media pasditen e sotme njoftoi një mega-investim në energjinë maqedonase, i cili bën një hap përpara drejt zgjidhjes së problemit të madh të ndotjes së ajrit në Maqedoni.

E kam thënë edhe në të kaluarën, kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemit të ndotjes së ajrit, se po flasim me investitorë që janë të interesuar të ndërtojnë termocentrale me gaz kogjenerues, që në fakt janë e vetmja zgjidhje e përhershme për ndotjen e ajrit. Dhe se çdo gjë tjetër do të nënkuptonte fshirjen e problemit nën qilim. Bëhet fjalë për impiante kogjenerimi me kapacitet të instaluar 500 MW që prodhojnë 4.1 TWh energji elektrike dhe 720 GWh energji termike në vit. “Kazanchi Holding” është kompania me të cilën po diskutojmë për ndërtimin e një rrjeti dytësor të gazit dhe ujit të ngrohtë që do të arrijë tek familjet me kushte jashtëzakonisht të favorshme. Lidhjet në rrjetin e gazit dhe të ujit të ngrohtë pritet të kushtojnë 0 denarë për amvisëri, ndërsa çmimi i gazit natyror për amvisëri do të jetë shumë më i ulët se çmimi në bursa, paralajmëroi Mickoski.

I gjithë projekti, siç shpjegoi Mickoski, përfshin ndërtimin e rrjetit dytësor të gazsjellësit, rrjetin e ujësjellësit të nxehtë dhe impiantet e kogjenerimit dhe është i dimensionuar për një investim prej mbi një miliard eurosh.

potencialin energjetik të vendit. Investimet në këtë fushë janë garanci dhe fuqizim i pavarësisë sonë energjetike, e cila në shekullin e 21-të është në fakt një fuqizim i sovranitetit të shtetit në vendimmarrje dhe politikëbërje të tij. Po diskutojmë për projekte që janë me rëndësi thelbësore për mjedisin, ekonominë, pavarësinë energjetike dhe pozicionimin strategjik të Maqedonisë. Bisedimet po vazhdojnë dhe jam i sigurt se së shpejti do të arrijmë një marrëveshje dhe do të ketë hapa konkretë në realizimin e planeve të tyre. “Kjo është mënyra e vetme se si mund të punojmë për të ardhmen e të gjithë qytetarëve. Unë si kryeministër do të bëj maksimumin që të realizohen këto gjëra që kanë qenë të rëndësishme për Maqedoninë me dekada”, tha kryeministri.

Me më shumë se 25 vjet përvojë, AKCA Enerxhi është një kompani lider turke në sektorin e energjisë dhe një investitor kryesor global në energjinë e qëndrueshme. Kompania ka një kapacitet të instaluar mbi 3,500 MW në 8 vende. Ndërsa pronari shumicë i AKSA Enerxhi, Kazanci Holding, operon në 22 vende në katër kontinente.