Nëse më pyesni mua si politikan dhe si person që udhëheq partinë më të madhe politike në Maqedoni VMRO-DPMNE, nuk shoh më nevojë për qeveri teknike, thotë lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski në një paraqitje të ftuar në emision. Intervistë Samo” në televizionin Channel 5.

Presidenti Mickoski tha se për të është poshtëruese për BDI-në, e cila është në epiqendrën e skandaleve kriminale dhe korruptive, të emërojë kryeministër dhe se një vend që lutet për anëtarësim në Bashkimin Evropian duhet të tregojë përgjegjësi dhe pjekuri.

Para së gjithash, për mua si qytetar dhe si politikan është poshtëruese që partia e cila kohët e fundit është në qendër të skandaleve, që është BDI, të emërojë kryeministër. Nuk shoh se çfarë cilësie mund të sjellë ai kryeministër dhe çfarë vlere të shtuar. Së dyti, vlerësoj se një vend që kërkon të jetë pjesë e BE-së duhet të tregojë njëfarë përgjegjësie dhe pjekurie. Duhet të tregojmë se jemi të pjekur, theksoi Mickoski.

Mickoski theksoi se duhet të ulen me partitë në pushtet dhe partitë tjera parlamentare dhe të merren vesh për fshirjen e qeverisë teknike dhe jo vetëm në këto zgjedhje por edhe në të gjitha zgjedhjet në vijim, duke theksuar se ka më shumë pengesa në atë teknik. qeveria sesa diçka që mund t’i shtojë vlerë procesit.

Mund të duket e çuditshme tani që po flas nga pozicioni i opozitës në sy të zgjedhjeve. Por më besoni, e them më sinqerisht këtë dhe vlerësoj që së bashku me partitë politike në pushtet dhe partitë e tjera parlamentare, duhet të ndërhyjmë në Kodin Zgjedhor dhe të fshijmë atë pjesë të qeverisë teknike dhe praktikisht nga ky moment e tutje duhet. të ketë një qeveri me legjitimitet politik. Jo vetëm në këto zgjedhje, por edhe në të gjitha zgjedhjet e ardhshme dhe është një qeveri që do të jetë në gjendje t’i udhëheqë proceset me legjitimitet politik, sepse po e përsëris se në qeverisjen teknike ka më shumë pengesa sesa diçka që mund t’i shtojë vlerë procesit. Dhe nga ana tjetër, për mua është poshtëruese të shoh se si një parti në Kuvend, e cila kohëve të fundit ka qenë në epiqendrën e shumë skandaleve kriminale dhe korruptive, e propozon personin e parë në atë pozitë, theksoi Mickoski.

I pyetur nëse është i gatshëm të pranojë ndryshimet në Kodin Zgjedhor që do të pasojnë dhe ndryshimet në Ligjin për Qeverinë, Mickoski tha:

Po, ne jemi gati.