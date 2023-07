Dje fola me tre ministrat e punëve të jashtme nga Austria, Çekia dhe Sllovakia, patëm një debat vërtet të arsyetuar në Kuvend, i shprehëm qëndrimet tona, ato pikëpamje janë të njëjta të pandryshuara dhe nëse dikush e izolon Maqedoninë, janë kriminelët. nga qeveria për shkak të nivelit të krimit dhe pamundësisë për të zbatuar reformat, tha në Prilep lideri i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski.

Ndryshimi i Kushtetutës nuk është kriter siç thoni ju për izolimin e Maqedonisë, dhe nga ana tjetër, nga të njëjtët tre kam marrë sigurinë se në asnjë moment nuk e kanë thënë fjalën izolim, por kanë thënë se do të ketë vonesa në proces. dhe procesi do të vonohet për faktin se qeveria e Kovaçevskit nënshkroi një marrëveshje nën diktimin bullgar të cilën populli nuk e pranon dhe jashtë konsensusit politik. Fajtori kryesor nëse Maqedonia vonohet në proces është kjo qeveri kriminale, sepse përpos që lidh kontrata verbërisht, vjedh shumë dhe është e paaftë. Nëse e gjithë kjo do të ishte e kundërta e asaj që po them, sot do të flisnim për hapje grupesh, hapje kapitujsh e kështu me radhë, por edhe kjo do të ndodhë. Me ndryshimin e kësaj qeverie do të vijnë njerëz që dinë ta nxjerrin Maqedoninë nga kjo gjendje në të cilën është, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së, gjatë vizitës së sotme në Prilep.

Mickoski theksoi se edhe pse javën e ardhshme vizitat në 3 Ministrat për Evropë të Unionit të Republikës së Gjermanisë, Francës dhe Polonisë dhe thanë se nëse vijnë për amendamente kushtetuese, mesazhi dhe argumentet e VMRO-DPMNE-së janë të njëjta.- Keni të drejtë, 3 ministra për Evropën e Unionit të Republika e Gjermanisë do të shpallet javën e ardhshme, Franca dhe Polonia. E them sërish që nëse vijnë për ndryshime kushtetuese, mesazhi ynë është i njëjti, argumentet tona janë të njëjta.

Nga kjo anë nuk dëgjoj ndonjë pikë të re dhe nëse vijnë për këtë do të jem shumë i zhgënjyer dhe i shqetësuar, sepse gjëja e fundit që u vjen ndërmend këtyre njerëzve këtu dhe në mbarë Maqedoninë janë ndryshimet kushtetuese. Njerëzit kanë probleme reale, thelbësore, si të kalojnë muajin nga i pari në të parën, si të përgatiten për sezonin e ardhshëm shkollor, për sezonin e ardhshëm të ngrohjes. Për fermerët është e rëndësishme nëse do të ketë ndryshime kushtetuese apo nëse do të shesin produktin për të cilin djersen dhe gjakun, ky është thelbi.Njerëzit vdesin nëpër korridore nëpër spitale, fëmijët marrin tekstet shkollore në fund të vitit shkollor etj. Në fund, Mickoski tha: – Kemi probleme shumë thelbësore, reale që janë shumë më të rëndësishme se ato që duhet të mbahen në skenën politike edhe disa muaj nga njerëz që nuk kanë legjitimitet popullor si Mariçiq, Kovaçevski, Osmani dhe pjesa tjetër e grupit atje në qeveri.