Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, sot duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit se çfarë parasheh projekti për ndërtimin e hekurudhës, i cili do të rezultojë nga paratë e marra nga Marrëveshja e Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar dhe kur do të nënshkruhet marrëveshja për investime, tha:

“Në seancën e sotme të Qeverisë që po zhvillohet, zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit do të autorizohet të shkojnë në Londër për të nënshkruar Marrëveshjen këtë javë. Mendoj se nesër ose pasnesër, të mërkurën ose të enjten, do të nënshkruhet zyrtarisht dhe kështu do të fillojë projekti për zbatimin e pjesës ekonomike të Marrëveshjes së Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar në dispozicion për projekte strategjike, do të thosha transformuese për vendin.

Hekurudha është pjesë e Korridorit 10, i cili lidh Tabanovcën me Gjevgjelinë. Ai projekt përfshin modernizimin e plotë, rindërtimin dhe ndërtimin e një traseje tjetër paralele. Praktikisht do të kemi dy shina tani, të cilat do të lejojnë transportin e mallrave të kryhet me një shpejtësi mesatare prej më shumë se 110 kilometra në orë. Sot, trenat e transportit të mallrave zvarriten fjalë për fjalë kur lëvizin përgjatë Korridorit 10, në disa vende ata udhëtojnë me 5-10 kilometra në orë. Mesatarisht, ajo shpejtësi është diku rreth 25 kilometra në orë, dhe shpejtësia e pasagjerëve do të jetë rreth 160 kilometra në orë, kështu që do të ketë shkëmbim disa herë më të madh dhe më të shpejtë të transportit të mallrave dhe udhëtarëve.

Në të njëjtën kohë, jemi duke përfunduar projektin për Qendrën Klinike në Shtip, e cila do t’i sigurojë kësaj pjese të vendit një shëndetësi vërtetë bashkëkohore dhe moderne, duke përfshirë një Fakultet të Mjekësisë dhe një konvikt studentor me dyqind shtretër. Njëkohësisht, përveç kësaj, do ta ndërtojmë Spitalin, për të cilin tashmë kemi arritur marrëveshje, në Kërçovë dhe rikonstruksionin e plotë të Spitalit klinik në Tetovë.

Ky është vetëm fillimi dhe hapi tjetër janë projektet e tjera në sektorin e energjisë, transportit dhe sërish në shëndetësi, pra këto janë investime kapitale. Dhe ende nuk mund të mos habitem nga disa komente që vijnë nga opozita dhe më së shumti jam habitur kur dje nga aty ka ardhur komenti se po marrim hua për investime kapitale.

“Vërtet nuk e di se kush po e përgatit strategjinë e komunikimit në opozitë, por këshilla ime për ta është se nuk po ecin mirë dhe mendoj se Maqedonisë i duhet një opozitë cilësore, konstruktive, e cila praktikisht do t’i shtojë vlerë asaj që artikulon si mesazh, dhe nuk do të veprojë, do të thosha, ndonjëherë në mënyrë qesharake.