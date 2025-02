“Ne si komb kemi bërë gjithçka që mundëm, kemi pësuar shumë poshtërime dhe kemi pranuar shumë marrëveshje të këqija për hir të perspektivës sonë evropiane dhe anëtarësimit në NATO”, tha kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e sotëm në manifestimin e Këshillit Atlantik në Uashington kushtuar të ardhmes së marrëdhënieve transatlantike në Ballkanin Perëndimor.

Frustrimet tek qytetarët e vendit tim janë jashtëzakonisht të mëdha. Dëshmoj se në një kohë kur ne ishim në opozitë në 2018, na vizituan shumë njerëz nga e gjithë bota, zyrtarë të lartë të BE-së, kryeministra nga shumë vende të fuqishme të NATO-s, presidentë, anëtarë të Komisionit Evropian dhe thanë, thjesht ndryshoni emrin këtë herë, do të bëheni menjëherë anëtar i NATO-s, do të filloni negociatat me BE-në dhe do t’i përfundoni brenda një periudhe 4-5 vjeçare dhe do të bëheni pjesë e BE-së. Ato 4-5 vjet kaluan 2 vjet më parë dhe ne jemi në të njëjtën situatë si 20 vjet më parë, por ndërkohë kemi ndryshuar flamurin, monedhën, emrin dhe gjithçka.

Kryeministri theksoi se tani jemi përballë një kërkese të re për ndryshimin e Kushtetutës dhe se kjo nuk garanton siguri në rrugën e integrimit evropian.

Me thuaj nje rast te dyte ne Evrope qe te pakten nga distanca eshte i ngjashem me tonin, nuk po flas per afersisht te ngjashme. Kësaj radhe thamë, nëse Pacta sunt servanda vlen për ne, atëherë le të zbatohet për të gjithë, nëse dorëzojmë atëherë presim që të bëjnë edhe të tjerët”, tha Mickoski dhe shtoi: “prandaj tani po udhëtoj nëpër botë për të përhapur historinë e fatit maqedonas, që është shembull tipik i standardeve të dyfishta”.

“Tani duhet të përfshijmë disa qindra bashkëqytetarë tanë në preambulën kushtetuese, e cila është një përshkrim i Kushtetutës sonë. Po flasim për komunitetin bullgar. Në kushtetutën tonë kemi maqedonas, shqiptarë, serbë, turq, boshnjakë, vllehë etj., kështu që nëse i analizoni gjërat nga ky këndvështrim, nuk është gjë e madhe. Por pse t’i përfshijmë ato në preambulë? Ndoshta po flasim për të drejtat e njeriut, ndoshta dikush po shkel të drejtat e njeriut të komunitetit bullgar? Kush jemi ne politikanët për të gjykuar nëse dikujt i janë shkelur të drejtat e njeriut? Ekziston një institucion në Evropë që quhet Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg që është përgjegjëse për të gjykuar nëse të drejtat e njeriut i janë shkelur apo jo. Dhe çfarë ka thënë ai institucion vitet e fundit? Ishin të qarta, 14 herë u shkelën të drejtat e komunitetit maqedonas në Bullgari dhe 0 herë të drejtat e njeriut të komunitetit bullgar në Maqedoni. Katërmbëdhjetë kundër zeros. Si t’ua shpjegojmë këtë qytetarëve, pse po e bëjmë këtë dhe nuk po marrim asgjë? Prandaj themi sepse kjo nuk është thelbësore, sepse negociatat do të thotë forcimi i institucioneve, përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve, jo zgjidhje e çështjeve dypalëshe. “Kemi thënë se do t’i përfundojmë, por kur do t’i përfundojmë negociatat, sepse kemi frikë se kjo mund të kthehet në një histori të pafundme dhe do të pasojnë kërkesa të reja dhe të reja dhe askush nuk e di se kur do të përfundojë”, tha kryeministri Mickoski në një ngjarje në Uashington të organizuar nga Këshilli Atlantik.

Kryeministri Mickoski theksoi se kur flitet për të ardhmen evropiane duhet të flitet për vlera të përbashkëta, inteligjencë artificiale, mjedis të mirë, ekonomi dhe arsim më të mirë, e jo për diçka që ka ndodhur në mesjetë. Sipas tij, ballkanizimi i Bashkimit Evropian është problem, sepse nëse keqpërdoren institucionet në Bruksel për zgjidhjen e çështjeve dypalëshe, është ndryshe nga ideja e De Gasper, Schuman dhe Adenauer, themeluesit e komunitetit evropian.