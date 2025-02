“Thirrja e parë është përfunduar, thirrja e dytë është në vazhdim, projektet në vlerë prej 6 miliardë denarë tashmë u janë kaluar komunave me programe të ndryshme, disa nga komunat kanë përfunduar procedurat e tenderimit dhe po fillojnë me realizimin e atyre projekteve”, tha Kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur seancës së sotme të pyetjeve të deputetëve.

Mickoski thotë se në shekullin e 21-të nuk mund të flitet për inteligjencë artificiale, ndërsa qytetarët të mos kenë kushte dinjitoze për jetesë.

“Interesimi i qytetarëve është shumë i madh dhe ka situata ku ata dalin nga shtëpitë e tyre për të shprehur mirënjohjen e tyre, sepse as nuk kanë pasur kanalizim, as asfalt, ndërsa disa prej tyre nuk kishin as ujë. Tani ata kanë kushte elementare të jetesës. Atë duhet ta sigurojë çdo Qeveri dhe vetëqeverisje lokale, që njerëzit të kenë kushte elementare të jetesës”, është decid ai.

“Nuk mund të flasim për inteligjencë artificiale, për teknologji të avancuar në shekullin e 21-të, ndërsa në shtëpi kemi shembuj ku njerëzit ecin në baltë, shtëpitë e tyre përmbyten me shiun e parë dhe nuk kanë ujë të pijshëm”, tha Kryeministri.

Mickoski shtoi se ky projekt ishte i nevojshëm dhe sipas informatave me të cilat disponon deri më tani, në thirrjen e dytë kanë aplikuar 34 komuna ose gjithsej 179 projekte.

“Kjo ishte e nevojshme, të investojnë në projekte kapitale për përmirësimin e kushteve të jetesës së bashkëqytetarëve tanë. Nga dje kemi 34 komuna që kanë aplikuar për financim që do të jenë pjesë e thirrjes së dytë, ai numër ishte 179 projekte”, theksoi Mickoski dhe shtoi:

“Me këto 15 miliardë denarë që janë paraparë për nënprograme të ndryshme në buxhetin e ministrive të ndryshme, dalim në 21 miliardë denarë vetëm nga ky projekt, plus programet shtesë që i kanë ministritë”.