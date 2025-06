Sot kemi beteja që duhet t’i luftojmë vetëm, dhe fitore që duhet t’i fitojmë bashkërisht. Për më shumë se 30 vjet, politikanët në Maqedoni nuk kanë folur kurrë hapur dhe me të vërtetë për të rinjtë, për atë që duhet të bëjmë për t’i bërë ata vërtet të lumtur. Por ata gjithashtu nuk i kanë dëgjuar kurrë ato që na thonë, edhe kur kanë vënë në dukje shumë mangësi. Dështimi më i madh i një vendi ndodh kur entuziazmi i të rinjve zbehet, kur të rinjtë lodhen duke pritur gjatë për t’u dëgjuar dhe koha e tyre nuk do të vijë kurrë. Fakti që të rinjtë po largohen nga Maqedonia nuk është sepse kanë gjetur një vend më të mirë se shtëpia e tyre, por sepse nuk u dëgjuan kur folën me zë të lartë – tha kryeministri dhe kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në Konferencën e 34-të Vjetore të Unionit të Forcave të Reja të sotme.

Ai thotë se zemra i thyhet kur sheh banka bosh në fakultete.

Zemra ime thyhet kur shoh bankat bosh në universitete, rrugët bosh në qytete dhe autobusët dhe aeroplanët plot me të rinj që largohen. Dhe ky nuk është dështimi i një individi, apo vetëm i një brezi që ka udhëhequr politikën në Maqedoni, por dështimi kolektiv i të gjithë atyre që nuk i kanë kushtuar vëmendje të rinjve, që kanë shkatërruar sistematikisht sistemin me paaftësi, krim dhe korrupsion. Që nuk e lejuan ëndrrën të bëhej realitet. Që kanë çmontuar çdo dëshirë dhe motiv me plaçkitje kolektive, duke shkatërruar sistemin, me paaftësi dhe zhvendosje të pahijshme të fajit. Brezat e humbur nuk na kujtojnë kohën dhe keqbërjet që bënë, dhe për këtë arsye kur flas për atë që kemi trashëguar, ata që na sollën këtu nuk dëgjohen. Por në të njëjtën kohë e di që njerëzit janë të lodhur nga justifikimet, nga zhvendosja e fajit midis njëri-tjetrit dhe nga shmangia e përgjegjësisë për çështje që janë të rëndësishme bashkërisht – tha Mickoski.

Ai thotë se vetëm me një luftë të përbashkët mund të kemi sukses.

Mund t’i ndryshojmë gjërat vetëm nëse u afrohemi atyre hapur dhe flasim hapur. Atëherë luftojmë së bashku. Kjo është arsyeja pse sot çdo hap që bëjmë është për të rivendosur shpresën dhe për të krijuar një sistem rendi dhe përgjegjësie. Për këtë, na duhet mobilizim dhe një shans për çdo person të vetëm që dëshiron të punojë ndershmërisht, dhe ne kemi treguar këtë vit që kaloi se është e mundur ndryshe. Unë kurrë nuk ju premtova mrekulli, gjëra të pamundura, por kjo është arsyeja pse do të luftoj pa pushim dhe në maksimum për çdo person të vetëm dhe për të ardhmen tonë të përbashkët. Dhe ne duhet ta ndryshojmë sistemin dhe të rivendosim shpresën që po kthehet gradualisht. Sot po flasim për një Maqedoni krenare dhe dinjitoze që mirëpritet kudo me krenari dhe dinjitet – tha Mickoski.

Kryeministri maqedonas u bëri thirrje të gjithëve të përfshihen në luftën për ndryshimin e sistemit.

Dhe dijeni – sot nuk po ju bëj thirrje vetëm të shpresoni. Po ju bëj thirrje të përfshiheni. Të luftoni. Të mbroni veten. Sepse askush nuk do të na japë të ardhmen në një tabaka – do të duhet ta ndërtojmë vetë, tullë pas tulle, luftë pas luftë, ditë pas dite. Ju të rinjtë nuk jeni vetëm e ardhmja e këtij vendi – ju jeni zemra e tij më e fortë aktuale. Ju jeni brezi që do ta çojë Maqedoninë përpara. Jo me frikë, por me ide. Jo me përçarje, por me unitet – theksoi Mickoski.

Ai u tha të rinjve të qëndrojnë këtu, të luftojnë dhe të ndërtojnë këtu:

Dhe kjo është arsyeja pse dua t’ju them sot: qëndroni këtu. Luftoni këtu. Ndërtoni këtu. Maqedonisë i duhet mendja juaj, kreativiteti juaj, shqetësimi juaj që ndryshon botën. Unë u shtrij dorën të rinjve dhe ne nuk kemi më luksin e mos suksesit. Brezi juaj duhet të ketë sukses. Ky është shansi i fundit për sukses.

Ne, që kemi përgjegjësinë të udhëheqim sot, duhet ta krijojmë atë shans, një vend – të hapur, të drejtë, me rend dhe sistem. Ja sfida jonë: të mos lejojmë që Maqedonia të mbetet e bllokuar në histori të vjetra. Le të krijojmë një histori të re – historinë tuaj. Një histori suksesi, dijeje, drejtësie dhe lirie. Të rinjtë e Maqedonisë – ju jeni ata që mund ta ndryshojnë këtë vend. Ju jeni ata që do ta bëjnë atë më të mirë. Nuk ka forcë që mund t’ju ndalojë kur besoni në veten tuaj dhe kur veproni së bashku. Maqedonia duhet të ketë sukses. Dhe do të ketë sukses. Ju premtoj këtë, së bashku do ta bëjmë Maqedoninë të ketë sukses.