Kryeministri Hristijan Mickoski sot do të kontrollojë aktivitetet ndërtimore të rrugës shtetërore A2, qarkorja “Kriva Pallankë”. SHN “Granit” Shkup më 11 gusht të këtij viti informoi se fillojnë punimet ndërtimore për rehabilitimin e rrugës shtetërore A2, qarkorja Kriva Pallankë, për këtë shkak do të vendoset një regjim i përkohshëm trafiku prej gjashtë muajsh.
Maqedoni
Nikolloski: Qeveria po investon 280 milionë denarë në projekte në Komunën e Kriva Palankës
Kryeministri, Hristijan Mickoski, së bashku me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Transportit, Aleksandar Nikolloski dhe drejtorin e NPSR-së, Koce Trajanovski, sot inspektuan aktivitetet ndërtimore në rrugën shtetërore A2, unaza rrugore e Kriva Palankës. Maqedonia po ndërtohet si kurrë...
Comments are closed for this post.