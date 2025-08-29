Kryeministri Hristijan Mickoski sot do të kontrollojë aktivitetet ndërtimore të rrugës shtetërore A2, qarkorja “Kriva Pallankë”. SHN “Granit” Shkup më 11 gusht të këtij viti informoi se fillojnë punimet ndërtimore për rehabilitimin e rrugës shtetërore A2, qarkorja Kriva Pallankë, për këtë shkak do të vendoset një regjim i përkohshëm trafiku prej gjashtë muajsh.