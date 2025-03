Është vërtet nder dhe kënaqësi për mua që jam sot këtu me banorët e Kisela Vodës, në këtë vendbanim, dhe natyrisht, sa herë që ndërtohet diçka, sa herë që krijohet diçka, ndjenja e gëzimit dhe e lumturisë është e pashmangshme.

Nuk kam asgjë për të shtuar për ato që folësit e mëparshëm kanë thënë për karakteristikat teknike të projektit, buxhetin, mënyrën e funksionimit të kësaj qeverie, përveçse të përgëzoj kryetarin e bashkisë, këshilltarët dhe administratën.

Më lejoni të falënderoj kolegët e mi nga qeveria, zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Mjedisit, ministrin e Vetëqeverisjes Lokale, deputetët që vijnë nga ky qark për luftën e tyre, për dëshirën e tyre për ta bërë projektin më shumë. Dhe unë mund të uroj që ata të vazhdojnë në periudhën në vijim.

Nënkryetari dhe ministri i Mjedisit tha se tashmë janë në qarkullim 350 milionë euro. Por këtu do të shtoja se me iniciativën e tij dhe me nxitjen e tij tashmë janë zhbllokuar projektet që kanë ngecur në të kaluarën nga ish-ministra në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale.

Dhe këtu bëhet fjalë për 100 milionë euro shtesë, të cilat do t’u shpërndahen komunave përmes Ministrisë së Mjedisit. Pra, tashmë po arrijmë një shifër prej gjysmë miliardë eurosh, diçka që është historikisht domethënëse. Diçka që ishte e pamundur deri më tani po ndodh tani.

Pra, ja për vendasit, fat të mirë, pas disa muajsh, ky vend do të jetë një vend vërtet i bukur, i denjë për shëtitje natën, për shëtitje ditore, për shoqëri, etj.