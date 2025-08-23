Ne kemi treguar se për katër vjet kemi punuar për çdo njeri të vetëm, dhe se programi që premtuam është zbatuar kryesisht. Ju i keni rikthyer komunat në rrugën e duhur, në rrugën e ndryshimit, investimeve, ndërtimit të parqeve, rrugëve, kopshteve, shkollave. Përgjegjës dhe të përkushtuar, punëtorë, pa premtuar mrekulli, por me entuziazëm të madh për ndërtimin e një komune më të mirë dhe sigurimin e një të ardhmeje më të mirë, tha Kryeministri dhe Presidenti i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në hapjen e panairit të kryetarëve të komunave “Katër Vjet Punë për Ju”.
Panairi, theksoi Mickoski, është një përgjigje për pyetjen se në çfarë kanë punuar kryetarët e komunave të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit gjatë katër viteve të fundit, nga të cilat, siç theksoi ai, tre vjet “ishin kundërshtim absolut ndaj qeverisë qendrore” që nuk i dëgjoi komunat dhe kryetarët i zgjidhën vetë problemet.
Katër vjet më vonë, mund të them se ju iu përgjigjët besimit të dhënë, e mbajtët fytyrën tuaj para qytetarëve. Katër vjet më vonë, gjëja më e vlefshme është se nuk keni pasur asnjë aferë, asnjë çështje penale dhe asnjë gjë që do t’i sjellë turp partisë, familjeve tuaja, por më e rëndësishmja qytetarëve. E përmend këtë sepse zakonet dhe përvoja e së kaluarës flasin për pandershmëri të madhe, shumë marrëveshje kriminale që sollën turp dhe një njollë të madhe komunave dhe papërgjegjësi ndaj qytetarëve, tha Mickoski.
Mickoski theksoi se në katër vitet e fundit janë ndërtuar dhe rindërtuar rrugë dhe rrugica me një gjatësi totale prej mbi 770 kilometrash, me një vlerë totale prej rreth 100 milionë eurosh. Janë ndërtuar 46,840 metra tuba të rinj uji dhe janë ndërtuar kanalizime me një gjatësi prej mbi 91 mijë metrash, janë ndërtuar 7 tregje të mbyllura ose janë në fazën përfundimtare të ndërtimit, janë ndërtuar ose janë në fazën përfundimtare të ndërtimit 12 impiante për trajtimin e ujit…
Në fushën e arsimit, janë rindërtuar dhe modernizuar mbi 400 shkolla. Mbi 70 kopshte janë rindërtuar dhe modernizuar, dhe disa dhjetëra kopshte janë ndërtuar rishtazi, dhe mbi një miliard denarë janë investuar për këtë qëllim. 274 fusha sportive ose fusha rekreative për fëmijë janë përfunduar ose janë në fazën përfundimtare, tha Mickoski.
Sipas Mickoskit, mbështetja e Qeverisë Qendrore për komunat shihet më së miri në 500 milionë eurot e investuara në projekte kapitale për zhvillimin lokal për komunat.
Vetëm një vit pasi qeveria qendrore mori përgjegjësinë, 500 milionë euro u vunë në dispozicion dhe u siguruan për zhvillimin lokal përmes dy thirrjeve publike. Në thirrjen e fundit të dytë ishin 887 nga 80 komuna. Vetëm në këtë moment, projekte në komuna me mbi 100 milionë euro të ofruara nga qeveria po zbatohen. Dhe kjo mbështetje do të vazhdojë. Dhe unë jam i vetëdijshëm për të gjitha mangësitë dhe nevojat e mëdha të qytetarëve. “Por puna jonë është për çdo qytetar të vetëm dhe jam vërtet krenar për atë që kemi arritur dhe ndryshimet që po bëjmë së bashku”, tha Mickoski.
Mickoski theksoi gjithashtu se njerëzit që tani nuk e kanë mbështetjen tonë “as nuk janë pjesë e koalicionit tonë, jam i vetëdijshëm se ata ishin zgjedhja jonë e gabuar”.
Mësimi është nxjerrë. Më vjen keq që investova besueshmërinë time personale tek ata dhe ne kontribuuam kolektivisht që ata të bëheshin kryetarë bashkie. Jo vetëm që nuk e justifikuan besimin që u dhamë, por tradhtuan edhe vlerat tona që të gjithë kryetarët e tjerë i mbrojtën me punë dhe vepra gjatë 4 viteve të kaluara. Një person është ende në krye të qytetit të Shkupit edhe për një muaj e gjysmë, tjetri i një komune të Shkupit. Por çdo përvojë është e vlefshme në mënyrë që gabimi të mos përsëritet. Dhe nuk do të përsëritet. Gjëja më e rëndësishme është se tani po shkojmë me kandidatë të besueshëm dhe njerëz të besueshëm që do të kontribuojnë pa dyshim në zhvillimin e qeverive lokale, tha Mickoski, duke dërguar një mesazh për zgjedhjet e ardhshme lokale, pasi, siç tha ai, është mjaft e sigurt se VMRO-DPMNE do të fitojë bindshëm dhe këto zgjedhje do t’i zgjidhin kryesisht çështjet në raundin e parë.
Çdo fitore, sipas Mickoskit, duhet të fitohet me punë dhe ndershmëri, duke theksuar se “nuk ka vend për dembelizëm, as për arrogancë të pajustifikuar”.
Kryetari i bashkisë duhet të jetë i pari midis të barabartëve – shërbëtor i popullit, jo zotëria i tij. Kryetari i bashkisë duhet të jetë punëtor, i ndershëm dhe i denjë – një njeri që do ta mbajë besimin si nderin më të madh, jo si privilegj personal. Kryetari i bashkisë duhet të respektojë ligjin dhe të jetojë me shembull – sepse besimi nuk kërkohet me fjalë, por fitohet me vepra. Dhe kjo është pikërisht ajo që na duhet. Jo politikanë që mendojnë për ciklin e ardhshëm zgjedhor, por kryetarë bashkie që mendojnë për brezat e ardhshëm. Jo njerëz që japin premtime, por njerëz që i përmbushin ato. Jo ata që ikin nga problemet, por ata që i zgjidhin ato, tha Mickoski.
Vetëm me kryetarë të tillë bashkie, theksoi Mickoski, do të ndërtojmë qytete në të cilat do të duam të jetojmë, komuna për të cilat do të krenohemi dhe një të ardhme që do të jetë më e mirë se sot.
Çdo sjellje e kundërt do të sanksionohet, pa hezitim dhe pa vështirësi të gjithë duhet ta dinë se janë të barabartë para ligjit dhe se popullit duhet t’i shërbehet, deklaroi Mickoski.
Sipas Mickoskit, asnjë funksion nuk është i garantuar ose i përjetshëm dhe njoftoi se menjëherë pas zgjedhjeve do të hapë dyert e partisë për ndërrime të reja dhe për njerëz të rinj, dhe se do të ketë një rindërtim dhe përmirësim të kapaciteteve në qeveri.
Kjo nuk do të thotë që njerëzit që do të zëvendësohen kanë qenë të këqij ose neglizhentë, por qeveria ende ka nevojë për rritje të kapacitetit, një ritëm edhe më të fortë për ndryshimet që po bëjmë. Unë nuk jam një person që do t’i shohë gjërat nga distanca, dhe për këtë arsye ndryshimet në qeveri do të nënkuptojnë një ritëm edhe më të fortë dhe suksese edhe më të mëdha të përbashkëta që do të tregojnë se jemi në rrugën e duhur dhe qytetarët kanë bërë zgjedhjen e duhur, tha Mickoski.
Mickoski theksoi se “këto zgjedhje nuk do të jenë dera për BDI-në për të hyrë në qeveri, dhe Maqedonia do t’i thotë jo BDI-së dhe LSDM-së”.
Është më se e qartë se BDI dhe SDS kanë një plan sekret, por jo për popullin, por kundër popullit. Është një skenar i menduar dhe i koordinuar midis këtyre dy partive – një skenar për kaos, për mjegull politike dhe për manipulim. Por pas kësaj loje nuk qëndrojnë vetëm selitë e partisë. Për këtë qëllim, shteti i thellë i SDS-së dhe BDI-së – njerëzit e tyre të vendosur në gjyqësor, në komisionin zgjedhor, në institucione – janë sot në një koalicion. Një koalicion për të parandaluar humbjen që VMRO-DPMNE do t’u sjellë atyre në zgjedhjet lokale, tha Mickoski.
Këto, sipas Mickoskit, janë gjëra të njohura, me të cilat, siç tha ai, janë mësuar dhe se “populli e di se ata janë mashtrues politikë, varrmihës të demokracisë, shërbëtorë të krimit dhe privilegjeve të tyre personale”.
VMRO-DPMNE është një garanci se ky popull do ta marrë të ardhmen përsëri në duart e veta, se do të rivendosë drejtësinë dhe rendin dhe se do ta varrosë pikërisht atë shtet të thellë që e ka mbytur Maqedoninë për 30 vjet. Të mos lejojmë që mashtrimi të triumfojë mbi drejtësinë, tha Mickoski.
Mickoski tha se ky panair politik është një risi në spektrin politik dhe njoftoi se përgatitja e një programi do të fillojë të hënën dhe u bëri thirrje qytetarëve të japin sugjerime.
Në këtë aktivitet janë planifikuar disa diskutime në panel me kryetarë të bashkive të ndara sipas rajoneve, përkatësisht me kryetarët e bashkive nga rajoni i Shkupit, me kryetarët e bashkive nga rajoni Lindor, nga rajoni Jugperëndimor, nga rajoni Juglindor, Vardar dhe me kryetarët e bashkive nga rajoni i Pellagonisë.
Çdo bashki, siç është njoftuar, do të ketë edhe një stendë promovuese, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të shqyrtojnë raportet e kryetarëve të bashkive dhe të njihen nga afër me punën e tyre.
