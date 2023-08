22 vjet nga prita në Karpalak. Sot të gjithë do të përmendin heronjtë. Por a ia kemi shpërblyer vërtet si shtet? 22 vjet më vonë, Maqedonia humbi fuqinë në një tryezë të gjelbër. Pjesë-pjesë, vetëm se kështu i blen qeveria privilegjet, ngushëllon dhe mbështetet në këmbë xhami. Mbrojtësit janë mënjanë. Vepra e këtyre heronjve mbrohet me kokë të ngritur, e denjë për mendje dhe zemër për Maqedoninë. Kurrë më kjo barrë e zezë për mëmëdheun. Do të vijnë më të denjë. Përshëndetje për ta! Në Facebook ka shkruar kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.