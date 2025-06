Ne jemi shpresa e re. Ne jemi ndryshimi që nuk ka frikë të përballet me sfidat, të korrigjojë gabimet dhe të vendosë rend dhe drejtësi të drejtë. Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE mori përgjegjësinë në një kohë kur ekonomia ishte në krizë, kur qytetarët ishin të shqetësuar dhe të zhgënjyer. Por sot, me krenari mund të themi se vendi ynë është një nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Evropë me rritjen e katërt më të lartë ekonomike në prodhimin e brendshëm bruto, theksoi lideri i VMRO-DPMNE mbrëmë në Manastir.

Megjithatë, nuk duhet të mburremi me shifrat. Ne e dimë se kjo rritje nuk është e mjaftueshme, se njerëzit ende nuk e ndiejnë përmirësimin në jetën e tyre të përditshme. Kjo është arsyeja pse po punojmë shumë për të riparuar dëmet e së kaluarës, për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe të parashikueshme, për të hapur vende të reja pune, për të përmirësuar kushtet për të gjithë punëtorët, veçanërisht të rinjtë, fermerët dhe pensionistët. Maqedonia nuk do të jetë më një vend poshtërimi dhe tradhtie. Politika jonë e jashtme është dinjitoze, parimore dhe e bazuar në mbrojtjen e historisë, kulturës dhe identitetit tonë të përbashkët.

Nuk mund të lejojmë që ata që duhet të jenë roje të interesave kombëtare të na spiunojnë jashtë vendit. Dhe le të mos mendojnë se premtimet për lëshime, degradime dhe poshtërime do t’i kthejnë në Qeveri. Populli është i vetëdijshëm dhe nuk do të lejojë që të mashtrohet përsëri. Ajo që bëri Venko Filipce në Athinë vetëm sa na kujtoi se spiunimi i vendit tënd nuk është i huaj dhe nuk duhet të harrohet, në mënyrë që të mos ndodhë përsëri.

Ne nuk jemi këtu për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, në të cilën nuk do të ketë të privilegjuar, por përkundrazi, jemi këtu për të ndërtuar një shoqëri në të cilën nuk do të ketë të privilegjuar. Ne jemi këtu për të ndërtuar drejtësi për të gjithë. Dhe për këtë do të jemi të pamëshirshëm ndaj kujtdo që abuzon me besimin e popullit.

Të dashur miq, e di sa e vështirë është të jetosh në Maqedoni. I dëgjoj historitë tuaja, shqetësimet tuaja, shpresat tuaja. Kjo është arsyeja pse them se kjo qeveri do të vazhdojë të punojë në maksimum, pa pushim, pa lëshime, deri në momentin kur çdo person të ndiejë ndryshimin.

Kam një histori personale që do ta ndaj me ju. Shumë vite më parë, si një i ri nga një familje autentike, kuptova se asgjë nuk vjen vetë. Babai im thoshte: “Mund të kesh shumë ambicie, por pa ndershmëri dhe punë të palodhur, asgjë nuk ndërtohet.” Kjo këshillë është bërë motoja ime e jetës. Jemi këtu, së bashku, për të ndërtuar Maqedoninë që duam të fortë, të lirë, krenare. Secili prej jush është pjesë e kësaj beteje. Ideja jonë nuk ndalet. Vlerat tona sjellin ndryshim. Me besim në të ardhmen dhe me shpresë të palëkundur, besoj se më e mira ende nuk ka ardhur. Falënderoj të gjithë themeluesit, luftëtarët, anëtarët e VMRO-DPMNE-së që, me dashuri dhe përkushtim, e ruajnë këtë frymë dhe e udhëheqin partinë tonë drejt një të ardhmeje të ndritur.

Për Maqedoninë. Për popullin. Për të gjithë ne.

Në çdo luftë historike, dhe veçanërisht në atë të popullit tonë, e cila ka zgjatur me dekada, çelësi i suksesit qëndron në unitetin dhe vetëdijen për përgjegjësinë që mbajmë si trashëgimtarë të vendit tonë. Ne nuk jemi këtu për të luftuar për vende apo pushtet, por për të krijuar vlera të vërteta që do të mbeten përgjithmonë dhe do të njihen nga brezat e ardhshëm. Më kujtohet se si pas shtatë viteve të qeverisjes katastrofike të BDI-së dhe LSDM-së, kur institucionet tona u tronditën, korrupsioni lulëzoi dhe identiteti dhe interesi kombëtar ishin nën sulm, shumë menduan se nuk kishte shpëtim për Maqedoninë. Por pikërisht atëherë, në momentet më të vështira, vendosëm të merrnim përgjegjësi dhe të tregonim se ka shpresë.

Ne nuk jemi një parti që premton fjalë boshe. Veprat tona janë mesazhi më i fortë. Dhe kjo është arsyeja pse në vitin e parë të kësaj qeverie, arritëm të stabilizojmë ekonominë. Por kjo nuk është e mjaftueshme. Populli e ndjen barrën e së kaluarës dhe ende pret ndryshime që do ta përmirësojnë jetën e tyre.

Prandaj, tani bëj thirrje për autokritikë dhe ndërgjegje të sinqertë midis çdo anëtari dhe zyrtari të VMRO-DPMNE-së.

Një Maqedoni e fortë nuk ndërtohet vetëm me numra dhe tregues ekonomikë, por edhe duke ruajtur traditën dhe vlerat që na përcaktojnë si popull. Vlerat konservatore të familjes, traditës, punës, nderit, kombit, rendit, drejtësisë dhe përgjegjësisë janë boshti ynë. Këto vlera na udhëheqin nëpër errësirë ​​dhe na forcojnë në kohë sfidash. Çdo ndryshim fillon në shtëpi, nga përgjegjësia personale dhe nga vetëdija se vetëm së bashku mund të bëjmë një ndryshim të madh. Ne nuk jemi këtu për veten tonë, por për popullin. Ne jemi këtu për Maqedoninë dhe për të ardhmen e të gjithë qytetarëve në Maqedoni.

Mos harroni, partia jonë është e ardhmja e luftëtarëve të vitit 1893, luftëtarëve që ndërtuan shtetin dhe kulturën tonë me gjak dhe lot. Ne jemi ndjekësit e tyre dhe kjo trashëgimi na detyron të jemi të ndershëm, të fortë dhe të palëkundur. Të gjithë ne, nga anëtari më i vogël deri te zyrtari më i lartë, duhet ta ruajmë këtë trashëgimi me një faqe të pastër dhe përkushtim.

Dhe është në këtë kontekst që përmenda më parë sjelljen e kryetarit të partisë ende më të madhe opozitare, LSDM-së, para të cilit nuk mund të heshtim, paaftësinë dhe tradhtitë që i shohim qartë me habi. Populli e di tashmë të vërtetën. Ne jemi dëshmitarë të faktit se vargu maqedonas i këtyre politikanëve luan vetëm kur shpallet një tender ose përfitim personal. Këto janë kohë të reja, kur populli ka sy për të parë dhe mendje për të mos u mashtruar. Nuk do të lejojmë që e njëjta histori të përsëritet. Do t’i mbajmë përgjegjës të gjithë ata që përpiqen të abuzojnë me besimin e qytetarëve. Të gjithë do të mbahen përgjegjës para ligjit.

Por kjo luftë, siç thashë, nuk ka të bëjë me pikë politike. Kjo është një luftë për fëmijët tanë, për të ardhmen e tyre, për një jetë dinjitoze në atdheun e tyre. Për më tepër, qeveria jonë do të vazhdojë të zbatojë projekte specifike që do të sjellin zhvillim të vërtetë ekonomik dhe përmirësim të standardit. Secili prej këtyre hapave është pjesë e strategjisë sonë për zhvillim afatgjatë. Dëshira jonë është që çdo qytetar të ndiejë një përmirësim në jetën e tij. Prandaj them – tani është e vështirë, por nuk do të dorëzohemi, nuk do të dorëzohemi. Jam krenar që jam pjesë e këtij ekipi, si në Qeveri ashtu edhe në parti. Historia ime personale është historia e një njeriu që nuk u dorëzua, që besoi në Maqedoni, besoi në qytetarët e saj.

Nga fillimet modeste, përmes momenteve të vështira, deri në pozicionin e Kryeministrit, parimi im udhëheqës ka qenë gjithmonë dashuria për atdheun tim dhe dëshira për t’u lënë një të ardhme më të mirë fëmijëve të mi dhe të gjitha familjeve maqedonase. Unë besoj tek ju, unë besoj tek populli, unë besoj në Maqedoni. Ideja jonë nuk ndalet, vullneti ynë nuk thyhet dhe më e mira ende nuk ka ardhur. Së bashku, me punë të ndershme dhe një zemër plot shpresë, ne do të ndërtojmë Maqedoninë që meritojmë.

Dua të shfrytëzoj këtë rast për t’u bërë homazh themeluesve tanë, të gjithë luftëtarëve për VMRO-në, të gjithë atyre që psherëtijnë dhe dridhen ndaj çdo sfide të partisë sonë, dhe që nënshtrohen dhe sinqerisht gëzohen dhe ndërtojnë mbi çdo sukses. Për të gjithë ju, për të gjithë ju që, nga vitet 1990 deri më sot, keni qenë të ngulitur në këtë parti, në këtë lëvizje, në këtë energji, e cila mbartte dhe kanalizonte mendimin dhe idenë e një Maqedonie të lirë, demokratike dhe të pavarur, me identitetin dhe aspiratën e vet, për të qenë një anëtar krenar i familjes evropiane dhe euroatlantike.

Nuk jemi këtu rastësisht. Jemi këtu sepse ideja e Maqedonisë, si shtet sovran, dinjitoz dhe i drejtë, nuk vdes. VMRO-DPMNE, siç e kam thënë disa herë në fjalimin tim sot, nuk është vetëm një parti. Vlerë, ideologji, dashuri. Është ndërtimi i mundimshëm i shtëpisë së çdo maqedonasi.

Falënderoj bijtë e VMRO-DPMNE-së që nuk na tradhtuan, edhe kur ishte më e vështira. Dhe të gjithëve ju. Të gjithëve që, pa asgjë, pa kërkuar kënaqësi – votuan, luftuan, besuan, sepse nuk ka kënaqësi më të madhe sesa të dish se një ide, ideja jote jeton dhe nuk ndalet, VMRO-DPMNE jeton dhe do të jetojë.

Të dashur bashkëpartiakë, simpatizantë, mbështetës, partnerë të respektuar të koalicionit në Qeveri, qytetarë të respektuar.

Siç tha me mençuri Theodore Roosevelt: “Nderi më i madh në jetë nuk është të mos biesh kurrë, por të ngrihesh sa herë që biesh.” Dhe ne jemi këtu, si popull, për t’u ngritur pas çdo rënieje, pas çdo beteje dhe pas çdo vështirësie.

Së fundmi, dua të ndaj një histori personale nga fëmijëria ime. Kur isha i vogël, babai im më thoshte shpesh: “Gjithmonë mbaj nder në zemër dhe mos harro kurrë se çdokush që takon është një aleat i mundshëm ose një sfidë, një sfidë për shpirtin tënd.” Më mësoi të dëgjoja njerëzit, të kuptoja dhimbjen dhe shpresat e tyre, të jetoja me dobësitë e tyre dhe të ruaja gjithmonë vlerat e VMRO-së – nderin, luftën dhe unitetin. Ne nuk jemi politikanë. Ne jemi rojet e së ardhmes së Maqedonisë, rojet e idesë që nuk na ndalon dhe vlerave që sjellin ndryshim të vërtetë.

Të dashur vëllezër dhe motra,

Ndonjëherë, kur kthehem në lagjen time të vjetër, ulem në të njëjtën karrige. Dhe shoh: nuk ka ndryshuar shumë. Thjesht atëherë flisnim për ëndrrat, dhe sot flasim dhe punojmë për një plan për t’i bërë ato realitet.

Do të kemi sukses. Jo për hir të vetes, por për hir të fëmijëve tanë. Për ta dhe për çdo person që beson se Maqedonia është vendi ku ëndërrimi ka kuptim.