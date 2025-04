Gjatë rrugës nga Valencia për në Shkup, mora një lajm të shkëlqyer në aeroplan, rritje e prodhimit industrial për marsin prej 5.2% në vit, krahasuar me marsin e vitit 2024 dhe pas një kohe të gjatë, rritje e prodhimit industrial në bazë tremujore, thotë kryeministri Hristijan Mickoski.

Në fakt, në tremujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2024, prodhimi industrial u rrit me 2%. Ai tha se fakti që industria prodhuese u rrit me 4.8% në mars dhe me 3.6% në tremujorin e parë është veçanërisht i kënaqshëm.

Mickoski iu përgjigj pyetjes: “Çfarë trashëguam si qeveri?”

Në tremujorin e dytë të vitit 2024, prodhimi industrial ra me -7% dhe industria ishte në një recesion të rëndë. Pasuan dy tremujorë stabilizimi dhe më në fund në tremujorin e parë të vitit 2025 kemi rritje të prodhimit industrial, në kushte jashtëzakonisht komplekse për ekonominë evropiane dhe industrinë e automobilave. Këta janë tregues të fortë dhe frymëzim për të vazhduar me politika ekonomike të disiplinuara dhe zhvillimore. Një Maqedoni krenare është një Maqedoni e pasur, tha Kryeministri.