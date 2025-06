LSDM do ta damkos partinë e saj, dhe me të edhe vetë ngjarjen, si “Maqedoni e Poshtëruar”. Mendoj se Frojdi më në fund po punon në LSDM-në opozitare në dritë të plotë, thotë kryeministri Hristijan Mickoski.

Atje, supozoj, ka disa që kanë një ndjenjë të fortë të zhvilluar të sindromës së Stokholmit, kur viktima bie në dashuri me gjuetarin, dhe kështu ata nga LSDM, partia politike që e poshtëroi dhe e gjunjëzoi, e shkatërroi dhe e plaçkiti Maqedoninë, sot flasin për një Maqedoni të poshtëruar. Jo, përkundrazi! Maqedonia ngadalë por me siguri po bëhet krenare sot. E tëra çfarë kemi bërë këtë vit të kaluar ishte mbyllja e boshllëqeve dhe pagesa e asaj që trashëguam nga ata që e poshtëruan Maqedoninë, domethënë LSDM dhe BDI. Ne paguanim pensione, paga të papaguara që ata nuk i parashikuan, subvencione për fermerët. Kjo nuk ishte pengesë për të arritur një marrëveshje historike me punonjësit e arsimit dhe shëndetësisë, për të zbatuar projekte që ata nuk arritën t’i zbatojnë, për të filluar projekte të reja, së shpejti do të kemi 1200-1500 kantiere ndërtimi në të gjithë territorin. Këtë vit kemi bërë atë që ata e poshtëruan, e vodhën, e nënçmuan, për ta rregulluar, tha Mickoski.

Kryeministri tha se dëmi është i madh dhe se ka ende shumë punë për t’u bërë, por është e rëndësishme që shpresa dhe krenaria te qytetarët e Maqedonisë të kthehen.