Me këtë projekt, siç nënvizohet, mbi 300 mijë pensionsitë të vendit do të marrin pensione më të larta duke filluar nga ky vit.

“Premtim i këtillë zgjedhor i cili e mori formën e vet përfundimtare do të shqyrtohet në mbledhjen e parë të Qeverisë, që do të mbahet nesër. Qeveria e re mbetet e përkushtuar në përmbushjen e premtimeve të veta dhe vazhdon të punojë me përkushtim për mirëqenien e të gjithë qytetarëve”, thuhet në kumtesën qeveritare.