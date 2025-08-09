Lavdi heronjve të Karpalakit, shkroi kryeministri Hristijan Mickoski në Facebook. Puna dhe sakrifica e tyre kujtohen, guximi dhe vendosmëria e tyre respektohen.
Le të jetë sakrifica e tyre një trashëgimi për brezat e ardhshëm, që liria, paqja dhe dinjiteti të jenë të shenjta.
Ne e kujtojmë Karpalakin si detyrimin tonë, për të ndërtuar një shtet në të cilin nuk do të ketë vend për urrejtje, për përçarje, për padrejtësi dhe ku liria e atdheut tonë është e paprekshme.
Maqedonia nuk do t’ju harrojë kurrë!
Karpalak është një plagë, por edhe një trashëgimi, shkruan Mickoski në postimin e tij.
