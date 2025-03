Hristijan Mickoski e ka quajtur “vrasje masive” tragjedinë në Koçan nga dikush që e ka lejuar të ndodhë.

“Ne kemi ardhur në përfundim se në vitin 2024 janë dhënë gjithsej 12 licenca kabareje. Pra, tani mund të merrni me mend se sa klube funksionojnë në vend dhe ne nuk e dimë se cilat janë të vlefshme, sepse supozojmë se afati i tyre ka kaluar, kështu që nuk presim shumë punë, sepse është e qartë se askush nuk e ka bërë punën e vet. Dhe tani dikush po përpiqet të fshehë punën kriminale që ka bërë vitet e fundit nën politizimin. Nuk do të ketë mëshirë, kush të duan të jenë, nga cila etni të duan të jenë dhe nga cila parti politike të duan të jenë. “Kjo është, do të thoja, një vrasje masive që dikush e lejoi të ndodhë për para, për ryshfet, për korrupsion”, tha Mickoski.

Ky klub është licencuar vetëm dy herë. Pyetja është se si e nënshkruan në 2021 dhe 2023. Në vitin 2024 e pamë të nënshkruante. Dhe këtu nuk ka politikë, të gjithë do të jeni përgjegjës. Nëse ata mendojnë se do të përpiqen të luajnë kartën etnike, nuk do të funksionojë. “Duhet t’i nxjerrim nga shtëpia”, tha Mickoski.