Kam pasur shumë momente dhe sfida të vështira në jetën time, por sot është dita më e vështirë e jetës sime. Po më thyhet zemra dhe nuk kam fuqi të flas sot, tha kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij para qytetarëve pas ngjarjes tragjike ku 59 persona, kryesisht të rinj, humbën jetën mëngjesin e sotëm dhe 155 u lënduan nga zjarri që shpërtheu në një diskotekë në Koçan.

Publikojmë të plotë fjalimin e Kryeministrit Hristijan Mickoski

Unë jam thyer dhe shpirti im është thyer në jetën time dhe në karrierën time, kam vendosur të veproj parimisht, të përgjegjshëm, të ndershëm dhe të hapur, pavarësisht nga rreziqet dhe pasojat që mund të sjellin ato rreziqe në rrugën time. Kam hyrë në politikë për të ndryshuar diçka. Kam hasur në një sistem thellësisht të korruptuar të krijuar dhe ushqyer prej dekadash, pjesë e të cilit janë njerëz nga të gjitha partitë, nga të gjitha profilet. Nëse ai sistem nuk shembet, ky vend nuk do të ekzistojë kurrë dhe ai sistem nuk mund të shembet lehtë dhe shpejt, sepse është ndërtuar me dekada, jo me muaj e vite.

Ndjej pakënaqësi të thellë, përgjegjësi të thellë për gjithçka që ka ndodhur gjatë dekadave të fundit, si dhe për atë që kam parë deri më tani dhe që ka çuar në një situatë kaq të vështirë për vendin, vendin në të cilin jetojmë të gjithë dhe kjo ndjenjë është edhe më e thellë tani që kjo ka ndodhur pikërisht tani, më pak se 9 muaj pasi u zgjodh kjo Qeveri që unë drejtoj.

Në vendin tonë ka pasur mohime dhe probleme me shtetësinë, probleme thelbësore për mbijetesën e kombit dhe shtetit, kemi pasur edhe një krizë ushtarake, një konflikt të armatosur, një rrëzim avioni, një anije, një përplasje me helikopter, një masakër të njerëzve të pafajshëm, fëmijë afër Smilkovskos, ka pasur tentativa të tilla si Divo Naselje, ka pasur tentativa të tilla aksidente të mëdha dhe të vogla. Secila me peshën e vet dhe intensitetin e vet të tragjedisë brenda vetes. Por ky është kulmi i një sistemi të keq e të korruptuar që na ha shpresat dhe së bashku me shpresat, edhe ëndrrat tona. Ose do ta mposhtim ose do ta lëmë të na mundë. Fitorja mbi atë sistem është e mundur vetëm me guxim, virtyt dhe parime në të cilat ne besojmë. Një sistem në të cilin njerëzit e gabuar morën vendime të gabuara. E dini, vetëm me guxim, virtyt dhe shembull personal, me sakrificë personale, mund ta luftojmë dhe ta mposhtim këtë të keqe. Ajo e keqja e korrupsionit dhe shpërdorimit të institucioneve, privatizimit të shtetit dhe shkatërrimit të çdo gjëje të drejtë dhe normale, një e keqe në të cilën të gjithë punuan dhe bashkëpunuan me njëri-tjetrin në dëm të gjithë botës normale.

Kjo tragjedi është një kujtesë se sa e brishtë është jeta dhe sa pak duhet që një natë e zakonshme të kthehet në një humbje të paimagjinueshme.

Menjëherë janë ndërmarrë hapat e parë për përballimin e pasojave dhe aktualisht kemi informacione se objekti ku ka ndodhur aksidenti është me patentë të falsifikuar, e cila është lëshuar në mars 2024 për ryshfet. Bëhet fjalë për një dokument për funksionimin e një kabareje, i cili është nxjerrë në mënyrë të paligjshme, me vulën origjinale të Ministrisë së Ekonomisë dhe firmën e zyrtarëve të atëhershëm të së njëjtës ministri. Këtu ka shumë pyetje që hetimi do t’i përgjigjet.

Prandaj, në të gjitha këto që po ndodhin dhe na kanë ndodhur, para së gjithash duhet të ketë përgjegjësi penale për të gjithë të përfshirët, pavarësisht se cilit institucion i takojnë, në çfarë niveli, cilës parti, cilit profesion etj., etj. deri tek e fundit. Prisni që kur bëhet fjalë për përgjegjësinë, nuk do të ketë mëshirë. Do të duhet të ketë një përgjegjësi me emër dhe mbiemër.

Në veprim të saktë kirurgjik nga institucionet. Pa mëshirë.

Dhe së dyti, po aq e rëndësishme. Kërkohet një demonstrim i përgjegjësisë morale. Dhe shumë njerëz më thonë se populli e di që nuk ka faj qeveria për këtë, se është një Qeveri e re që është përballur me problemet e grumbulluara me dekada dhe një sistem korrupsioni që është krijuar me dekada në vend, por unë ju them, pavarësisht kësaj, ne duhet të jemi shembull që do të ketë kuptim dhe vlerë dhe duhet të kemi përgjegjësi morale.

Nuk kam dyshime për këtë çështje dhe as do të bëj llogari. Nuk kam nevojë për pushtet me asnjë çmim, por jam këtu për të luftuar dhe për të demonstruar me shembull personal se si besoj se duhet të vazhdojmë, dhe çfarë nëse heqim dorë.

Atëherë do ta lë të fitojë sistemin e korruptuar? Sigurisht që jo. Në ditët në vijim do të marrim një sërë masash, aktivitetesh dhe vendimesh që do të thonë shumë në luftën për këtë vend dhe në emër të të gjithë viktimave të kësaj tragjedie dhe familjeve të tyre. Këtë ua kam borxh juve, ua kam borxh familjeve të të vdekurve, mediave dhe çdo njeriu në Maqedoni.

Sot më e rëndësishmja është t’i shprehim ngushëllimet tona familjeve, të lutemi për familjet e të vdekurve dhe të lënduarve dhe për popullin e Maqedonisë. Le të bëjmë thirrje për unitet dhe kohezion dhe të përqendrohemi në faktet dhe gjithçka që është e rëndësishme për të filluar një rivendosje të madhe të sistemit. Një sistem që na tërheq të gjithëve dhe dëshiron të na gëlltisë.

Ne si politikanë duhet të demonstrojmë diçka ndryshe, diçka solide dhe parimore, që do të mund ta kapërcejë këtë sistem që po gllabëron vendin tonë dhe është pengesa kryesore dhe kërcënimi dhe rreziku kryesor për të mbijetuar apo jo ky vend. Ose do të jemi të suksesshëm këtë herë ose do të pushojmë së ekzistuari si vend. Këtë herë nuk do të ketë tërheqje.

Dhe i dëgjova mesazhet nga opozita. Nuk dua që kjo ngjarje të politizohet në kuptimin që dikush mundohet të fajësojë një palë tjetër për përgjegjësi. Kjo nuk është një betejë ndërpartiake në mes të VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së, por një betejë e të ndershmëve kundër të pandershmëve dhe të korruptuarve nga të gjitha partitë dhe të gjitha institucionet. Këtë e them për të gjithë njerëzit e ndershëm në Maqedoni, në VMRO-DPMNE, në LSDM, në Vredi, në BDI dhe në partitë e tjera që sinqerisht duan që vendi të ketë rend dhe ligj. Pavarësisht dallimeve ideologjike, korrupsionit duhet t’i jepet fund dhe njerëzit e korruptuar dhe të shthurur që abuzojnë me institucionet duhet të rrëzohen, ashtu siç rrëzuan dhe shkelën mbi atë që pamë sot, që është shpirti ynë. Kjo është një luftë kundër një përbindëshi që po gllabëron të ardhmen e vendit dhe po merr me vete viktima. Ajo merr të dashurit tanë. Dhe ta mposhtim atë është detyrimi ynë.

Nëse ka përgjegjësi për mosveprim në periudhën e kaluar, do të ndërmerren hapat e duhur. Të gjitha aspektet dhe të gjitha problemet që çuan në këtë tragjedi do të shqyrtohen dhe hetohen nga institucionet pa skrupuj ndaj askujt. Aspektet e kontrollit do të shqyrtohen dhe janë ato që publiku me të drejtë e dallon si problem dhe sfidë për shoqërinë. Prandaj them, jam i vendosur dhe do të veproj me vendosmëri. Do të ketë hapa dhe vendime vendimtare. Do të ketë hapa me të cilët publiku nuk është mësuar, por ndryshimet nisin nga ne.

Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të madhe për mjekët dhe të gjithë stafin mjekësor në vend që me vetëmohim u bashkuan në ofrimin e ndihmës për viktimat, si dhe mirënjohjen për të gjithë miqtë tanë dhe vendet fqinje që u vunë në dispozicion.

Unë jam i thyer sot.

Nuk ka njeri në Maqedoni që të mos jetë i thyer dhe me shpirt të shkatërruar pas sot.

Nuk kam fjalë të them për të lehtësuar trishtimin dhe dhimbjen e familjeve dhe të gjithë qytetarëve, sepse është dhe dhimbja ime.

Zoti i ndihmoftë familjet e të vdekurve dhe të lënduarve dhe të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Na dhuroftë të gjithëve ngushëllim dhe përulësi në ditët në vijim. Dhe mbroje Maqedoninë! “Maqedonia duhet të jetë më e fortë se sistemi i korruptuar.