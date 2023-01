Lideri i OBRM-PDUKM-së opozitare, Hristian Mickoski pret një vit të ndryshimeve dhe përsëri bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nuk beson që Qeveria do të mbledhë shumicën për ndryshimet kushtetuese për të cilat, tha, qëndrimi i partisë së tij nuk ka ndryshuar.

“Qëndrimi është se ky Parlament nuk ka mandat të ndryshojë Kushtetutën sepse as opozita ka marrë pjesë në krijimin e asaj marrëveshje, e as opozita është pajtuar me atë marrëveshje, e as, ka dalë para qytetarëve që të premtojë se do të ketë ndryshime kushtetuese. Kështu që sa më shpejtë të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të dalim të gjithë me zgjidhje të problemit të cilin e solli qeveria e BDI-së e mbështetur nga LSDM-ja, prandaj qytetarët janë ata që do të vendosin se kujt do t’ia japin besimin. Do të kenë disa opsione kështu që qytetarët janë ata të cilët do të japin udhëzime ku do të duhet të lëvizë Maqedonia”, deklaroi Mickoski në Vevçan.

A beson se Qeveria do të grumbullojë shumicë për ndryshimet kushtetuese, u përgjigj se nuk beson se do ta ruajë as shumicën për mbështetje të kësaj Qeverie, ndërsa për ndryshimet kushtetuese, tha, shumicë nuk do të ketë.

Në pyetjen e gazetarëve Mickoski e komentoi edhe deklaratën e Kovaçevskit se është kompliment ajo që OBRM-PDUKM kërkon zgjedhje në maj, sepse, sipas kryeministrit, është njohje se Qeveria në mënyrë efikase përballet me krizën energjetike e cila përfundon më 30 prill.

“Shkëlqyeshëm. Nëse ai beson se është kështu, ja e ftoj që të mos dezertojë, të dalë sa më shpejt para qytetarëve në zgjedhje dhe të shohë sa me sukses po e udhëhiqet Qeveria dhe qytetarët do të thonë nëse po e udhëheq me sukses apo jo. Ka vetëm një mënyrë për ta treguar atë – në zgjedhje. Dhe kështu, nëse vazhdon të dezertojë dhe të fshihet, fatkeqësisht nuk do ta marrë atë përgjigje tani dhe menjëherë nëse po e përballon me sukses, do të duhet të presim disa muaj që këta deputetë që vijnë nga grupi parlamentar i LSDM-së dhe BDI-së të mbështesin shpërndarjen e Parlamentit dhe ndryshimin e Qeverisë”, tha Mickoski.

Në lidhje me takimin në Tiranë të liderëve të bllokut politik shqiptar në vend, Mickoski tha se është “takim katastrofal, i cili e ndan popullin në Maqedoni në vend që ta bashkojë”.

“Takim në të cilin duhet të shpëtohet Qeveria e BDI-së e mbështetur nga LSDM-ja dhe Kovaçevski dhe takim pa thelb”, shtoi Mickoski.