Kryeministri Hristijan Mickoski sot po merr pjesë në një inspektim të aktiviteteve të ndërtimit të një kopshti të ri në Potstanicë, Draçevë në Komunën e Kisella Vodës. Ai u pyet për masën për fermerët e rinj për të cilën dha mendimin e tij.
Duke pasur parasysh kufizimet zgjedhore, nuk jemi në gjendje ta promovojmë atë, megjithëse njoftimi është përfunduar dhe filtri është bërë, ka 117 përfitues, aplikantë për rreth 70 milionë denarë, tha Mickoski.
Masa për mbështetjen e fermerëve të rinj është shumë domethënëse, megjithëse numri 117 nuk duket madhështor.
Duke pasur parasysh se në vitin 2023, nga 44 aplikantë, vetëm 18 janë përfitues, që është një rritje disafish. Pra, menjëherë pas përfundimit të Zgjedhjeve Lokale, kur nuk do të kemi këto kufizime ligjore, kjo masë për mbështetjen e fermerëve të rinj do të vihet zyrtarisht në veprim, theksoi Mickoski.
