“Unë jam një optimist i vërtetë se VMRO-DPMNE dhe koalicioni që do ta udhëheq do të jenë fitues absolut në zgjedhjet lokale që do të mbahen në gjysmën e parë të tetorit të këtij viti”, thotë kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu referuar sondazheve partiake sipas të cilave avantazhi i tyre është 4:1 ndaj partisë së dytë.

Presim që fushata të fillojë zyrtarisht pas pak më shumë se shtatë muajsh nga sot, me raundin e parë dhe të dytë të zgjedhjeve lokale që të zhvillohen diku në gjysmën e parë të tetorit. Unë jam një optimist i vërtetë se koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE do të jetë ai që do të jetë fitues absolut, në bazë të matjeve që kemi. Tani do të shohim në terren se si do të jetë dhe cili është vullneti i qytetarëve. Por ne kryejmë rregullisht të paktën dy, dhe ndonjëherë edhe tre, matje të opinionit publik çdo muaj përmes disa atributeve që i testojmë përmes politikave të caktuara, për të parë nëse jemi në rrugën e duhur apo jo. Dhe vlerësoj që deri tani, nga shifrat që kemi, po përmirësohemi muaj pas muaji. Janari ishte më i mirë se dhjetori, që ishte më i miri. Në anketën e fundit në terren që kam marrë, vlerësimi i VMRO-DPMNE-së si parti politike ishte mbi 30 për qind, ndërsa partia e dytë ishte 6.8 për qind. Pra, nëse më herët po flitej për avantazh 3:1, tani është më shumë se 4:1, dhe pres që trendi të rritet deri në një nivel dhe pastaj të stabilizohet sepse do të shterohen kapacitetet, kjo është vëllimi i votuesve, tha Mickoski në pyetjen e gazetarit pas fillimit të rindërtimit të sheshit në Komunën e Aerodromit.

Sa i përket emrave të kandidatëve potencialë për kryetar komune, procedura e brendshme partiake është duke u zhvilluar dhe siç theksoi ai, do të merret parasysh edhe mendimi i anëtarësisë, por edhe opinioni i qytetarëve, nga e cila do të bëhet një simbiozë, pas së cilës emrat e kandidatëve do t’u prezantohen organeve të partisë.