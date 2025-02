Kryeministri Hristijan Mickoski foli në konferencën CPAC – ngjarja kryesore e krahut të djathtë që po zhvillohet në Uashington, DC, e cila do të trajtohet gjithashtu nga Presidenti Donald Trump këtë vit, dhe tashmë është adresuar nga Zëvendës Presidenti J.D. Vance, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, një numër zyrtarësh të administratës Trump, shtetarë të huaj dhe komentues kryesorë të krahut të djathtë nga Shtetet e Bashkuara.

Mickoski u intervistua nga komentatorja politike Katie McFarland, e cila ishte zëvendës këshilltare për sigurinë kombëtare në mandatin e parë të Trump. Kryeministri Mickoski vuri në dukje se maqedonasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin fuqishëm rizgjedhjen e Presidentit Trump, si votues tradicionalë dhe të orientuar drejt familjes. Mkfarlland kundërshtoi se kryeministri Mickoski ishte i vetmi nga liderët evropianë që reagoi pozitivisht dhe duartrokiti gjatë fjalimit të zëvendëspresidentit Vance në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Ishte një ngjarje historike, për mendimin tim modest. Nuk po them se kam të drejtë, ndoshta disa politikanë evropianë do të inatosen me mua, por ishte një fjalim frymëzues. Është e rëndësishme që pas fjalimit, disa nga audienca kritikuan Vance-in, e disa thanë se ishte një lloj ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve sovrane, sepse zëvendëspresidenti Vance përmendi shumë shembuj që nuk janë në përputhje me lirinë e fjalës, me demokracinë, me vlerat tona të përbashkëta. Po e them sërish, mendoj se kishte të drejtë.

Në panelin tim të mëvonshëm, thashë se pamë një fjalim historik, me mesazhe shumë të hapura dhe të drejtpërdrejta. Nuk e di nëse populli amerikan e di se pas pavarësimit tonë nga federata jugosllave, ne kishim një synim strategjik për t’u anëtarësuar në NATO dhe BE. Para se të hynim në NATO, ne ndryshuam flamurin, monedhën, Kushtetutën dhe emrin tonë, sepse disa nga fqinjët tanë u bënë anëtarë të NATO-s para nesh dhe abuzuan me të drejtën e vetos për të zgjidhur mosmarrëveshjet dypalëshe. Çfarë është kjo nëse jo ndërhyrje në punët e brendshme?

Kryeministri maqedonas shtoi se Maqedonia është në linjë me administratën e re amerikane edhe për një çështje tjetër trajtimin e migracionit.

Ne jemi porta për në Evropën Juglindore dhe jemi domethënës për një çështje që ishte aktuale disa vite më parë dhe që tani lidhet me politikën e Presidentit Trump për migracionin. “Ne ishim në vijën e parë të frontit, duke luftuar kundër migrimit ilegal dhe duke mbrojtur Evropën nga migrantët e paligjshëm”, tha Mickoski.

Në planin gjeopolitik, kryeministri Mickoski theksoi rëndësinë e Maqedonisë për korridoret e transportit dhe energjisë në Ballkan. Ai u pyet për rritjen e ndikimit kinez në ndërtimin e infrastrukturës rajonale.

Keni të drejtë kur përmendni të ashtuquajturin pushtim ekonomik kinez në këtë pjesë të Evropës. Jemi nën presion të madh financiar nga ai vend, por vendi im është e vetmja pjesë e enigmës që u mungon. Jemi një udhëkryq natyror i dy korridoreve të rëndësishme, 8 dhe 10. Praktikisht të dy korridoret kryqëzohen në territorin e atdheut tim. “Meqë jemi partnerë strategjikë me SHBA-në, jam shumë i interesuar që të ftoj sa më shumë investitorë biznesmenë amerikanë tashmë janë të pranishëm në vendin tim dhe mund të jenë konkurrencë e fortë për kompanitë e mëdha aziatike në rajon”, tha kryeministri Mickoski.

Ai hapi edhe mundësinë e investimeve amerikane në sektorin energjetik të Maqedonisë, duke thënë se është në proces ndërtimi i interkonektorit të gazsjellësit me Greqinë, i cili do të mundësojë transportin e gazit amerikan në tregun e Evropës Juglindore, si konkurrencë për gazin rus. Mickoski po ashtu tha se Maqedonia tashmë shpenzon 2 për qind të BPV-së për mbrojtje dhe se ai e konsideron atë kufi më të ulët e jo të lartë, për çka Mkfarlland vlerësoi se Maqedonia është një nga aleatët më të mëdhenj të SHBA-së.