Në shekullin e 21-të, ne ishim dëshmitarë të një përpjekjeje për të krijuar një komb dhe identitet artificial. Amendamenti që u propozua është një përpjekje de facto për të krijuar një komb të ri modern maqedonas ose një gjuhë moderne maqedonase që është precedent, është komenti i Kryeministrit Mickoski mbi votimin e djeshëm në Parlamentin Evropian për Rezolutën për Progresin e Maqedonisë. Sipas tij, pritet që votimi përfundimtar në seancën plenare muajin e ardhshëm të sulmohet me një amendament të ngjashëm.

Të gjithë ata që në të kaluarën mendonin se do të nënshkruanin ndonjë koncesion kombëtar dhe do t’i jepnin fund të gjitha shqetësimeve, u mashtruan nga qytetarët. Ndoshta edhe ata besonin se diçka do të realizohej, por kjo nuk e zvogëlon dhimbjen e qytetarëve sepse ata nënshkruan pa i pyetur qytetarët. Ne ishim dëshmitarë të një përpjekjeje për të krijuar një komb të ri modern maqedonas dhe një gjuhë të re moderne maqedonase – deklaroi Kryeministri dje për MTV-në.