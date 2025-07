Kujdesi shëndetësor është pjesa më e ndjeshme, por edhe më e rëndësishme e sistemit të quajtur shtet, ku nuk luhet politikë, por shpëtohen jetë njerëzore, dhe pikërisht aty vendosëm të bëjmë një ndryshim rrënjësor, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së dhe kryeministri Hristijan Mickoski në tribunën e sonte me temën Reformat në Kujdesin Shëndetësor, Po Ndërtojmë Themelet e Ndryshimeve të organizuara nga VMRO-DPMNE, e cila u mbajt në Shtip.

Mickoski informoi për atë që është bërë vetëm për një vit.

“Ne shfuqizuam drejtorët ekonomikë – sepse kujdesi shëndetësor nuk është vend për ithtarë partiakë, por për profesionistë, siguruam punësim për 600 praktikantë privatë – me qëllim forcimin e sistemit publik të kujdesit shëndetësor, rritëm pikën e kapitacionit të mjekëve familjarë, gjinekologëve dhe dentistëve, filluam një rritje të vazhdueshme të pagave të të gjithë punonjësve të kujdesit shëndetësor”, tha Mickoski.

Sipas Mickoskit, këto nuk janë vetëm investime në letër, por realitet, sepse çdo qytetar i sheh dhe i ndjen ato.

“Hapëm një poliklinikë të re në komunën e Ilindenit, ndërtuam një stacion të ri kompresorësh në klinikat kirurgjikale “Nënë Tereza”, po rinovojmë dhe rindërtojmë spitale, si KARIL, klinikën gjinekologjike dhe obstetrike, spitalin klinik në Manastir, spitalin e Koçanit, Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori”, etj., zgjeruam listën pozitive të barnave”, thotë Mickoski.

Mickoski theksoi se gjithçka që është bërë deri më tani është vetëm fillimi dhe njoftoi një investim të madh në kujdesin shëndetësor nga fondet nga Mbretëria e Bashkuar me vlerë rreth 150 milionë euro.

“Kjo Qeveri gjithmonë ka qëndruar fort pas arsimit të lartë dhe universiteteve tona, sigurisht, por ekziston një marrëdhënie e veçantë ndaj Universitetit “Goce Delçev” në Shtip një universitet që është rritur në një simbol të zhvillimit të rajonit lindor dhe një nxitës i dijes dhe prosperitetit. Kjo është arsyeja pse, me vëmendje të veçantë, morëm vendimin për investimin më të madh në kujdesin shëndetësor në këtë pjesë të vendit, një investim me vlerë rreth 150 milionë euro, që do të thotë jo vetëm ndërtimin e një spitali të ri klinik, por edhe një objekt krejtësisht të ri për Fakultetin e Mjekësisë dhe një konvikt studentor brenda të njëjtit kompleks. Ky vendim ka një bazë të thellë strategjike, studentët e mjekësisë nuk do të duhet më të udhëtojnë midis objekteve dhe ndërtesave të ndryshme, por do të studiojnë, hulumtojnë dhe trajnohen në një tërësi gjithëpërfshirëse dhe moderne, krah për krah me praktikën klinike”, tha Mickoski.

Mickoski shpjegoi se kjo do të thotë “mësimdhënie me cilësi më të lartë, pajisje moderne, integrim më të lehtë midis teorisë dhe praktikës, dhe më e rëndësishmja do të thotë që mjekët e ardhshëm do të qëndrojnë këtu, në Shtip dhe do t’u ndihmojnë qytetarëve të të gjithë rajonit lindor”.

Kjo, theksoi ai, nuk është vetëm një investim kapital në objekte dhe pajisje. “Ky është një investim në njohuri, në kapital njerëzor dhe në një të ardhme të ndryshme – një të ardhme në të cilën Shtipi nuk është vetëm një qendër gjeografike, por një qendër arsimore dhe shëndetësore e Maqedonisë sonë Lindore”, përfundoi Mickoski.