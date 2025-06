Sot, së bashku me zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Medziti, mbajtëm një takim me drejtorin e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve, Arsim Idrizin dhe disa nga punonjësit, me qëllim që Qeveria të gjejë një zgjidhje për pagesën e pagave të prapambetura të punëtorëve të kryeministrit të cilët nuk kanë marrë pagat e tyre. Hristijan Mickoski.

Si rezultat i dialogut konstruktiv dhe angazhimit të Qeverisë për të garantuar funksionalitet institucional dhe pagesë të drejtë, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve do të jetë nën juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe pas harmonizimit të Ligjit për Inspektoratin e Përdorimit të Gjuhëve me Ligjin për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore, i cili ka një muaj që është në procedurë parlamentare, punëtorët do të mund të marrin pagat. Meqenëse kjo është një çështje që ka të bëjë me Badinterin, presim që të gjitha partitë politike në Kuvend të veprojnë në mënyrë racionale dhe konstruktive, pa bllokime dhe pa tentativa për keqpërdorim politik të kësaj çështjeje, e cila ndikon drejtpërdrejt në jetesën e familjeve të punonjësve të Inspektoratit, tha kryeministri.

Do të formohet një grup pune dhe do të bëhet një riorganizim përfundimtar i Inspektoratit me kompetencat e tij.