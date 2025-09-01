Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski shkruan në faqen e tij zyrtare në Facebook se rritja e vazhdueshme e prodhimit industrial është lajm shumë i mirë për ekonominë e Maqedonisë.
Siç informon kryeministri, prodhimi industrial në korrik të këtij viti është rritur për 4,1 për qind, krahasuar me muajin e njëjtë vitin e kaluar. Korriku është treguesi i parë për tremujorin e tretë të vitit 2025.
“Industria përpunuese është faktor kryesor për rritjen e prodhimit industrial me rritje prej shtatë për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Në mënyrë kumulative, prodhimi industrial nga fillimi i vitit që përfundon në korrik (në shtatë muajt e parë të vitit 2025) u rrit për tre për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa industria përpunuese është rritur për 4,5 për qind për të njëjtën periudhë. tërësisht po ndryshon struktura e ekonomisë së vendit”, thuhet në postimin e Mickoskit.
Mickoski shton se edhe turizmi ka shënuar rritje, pasi numri i rezervimeve për bujtje nëpër objekte hotelerike është më i kënaqshëm.
“Nga një vend, në të cilin krimi dhe korrupsioni ishin përditshmëri, ndërsa politika antikombëtare ishte shenjë mbrojtëse e qeverisë, tani jemi një vend i rritjes ekonomike, fitoreve dhe stabilitetit. Hap pas hapi do të bëjmë shumë më tepër. Nuk ka dorëzim. Politikë patriotike diplomatike, e cila ka për qëllimn mbrojtjen e interesave kombëtare”, thotë Mickoski.
