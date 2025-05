Në konferencën e sotme për media, kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se cilat janë pritjet e tij, duke pasur parasysh se PE-ja pritet të përfshijë njohjen e gjuhës dhe identitetit maqedonas në raportin e fundit të progresit në korrik:

Për herë të parë eurodeputetët do të kenë para vetes një raport që përmend në disa raste identitetin dhe gjuhën e veçantë maqedonase shekullore. Meqenëse është përsëritur shpesh se ky nuk është problem, shpesh është përsëritur se kjo në thelb nuk është pengesë për askënd, pres që eurodeputetët ta miratojnë unanimisht këtë Raport që konfirmon identitetin e veçantë, shekullor maqedonas dhe gjuhën e veçantë maqedonase, e cila është pjesë e gjuhëve zyrtare të OKB-së dhe e njohur ose e kodifikuar ndërkombëtarisht në kuadrin e vitit 1977, ndonëse ishte përfunduar në vitin 1977, 1975 OKB. Këtë vit festuam 80 vjet nga kodifikimi i tij. Pra, nuk shoh absolutisht asnjë pengesë këtu nëse të gjithë jemi vërtet unanim dhe kjo nuk ishte aspak problem. Fatkeqësisht, më duhet të them se nga Lindja po vijnë sërish komente dhe zëra të ndryshëm, por të shohim se si do të përfundojë e gjithë kjo. Unë fola për unitetin jo shumë kohë më parë kur kremtuam ditën e shenjtorëve Kiril dhe Metodi. Dhe atëherë kur bëra thirrje për unitet, fola pikërisht për këtë lloj uniteti, përveç dallimeve tona politike ditore. I bëj thirrje të gjithë aktorëve politikë në vend që të bashkohen dhe të fillojnë që sot t’u drejtohen partive të tyre simotra që kanë deputetë në Parlamentin Evropian. Unë e di që LSDM-ja opozitare është pjesë e një familjeje të tillë, i bëj thirrje sot që të fillojnë t’u drejtohen partive simotra ashtu siç e njoh partinë opozitare politike LDP. Dhe sot, si parti politike, do të kemi një komitet ekzekutiv dhe në atë Komitet Ekzekutiv do të përgatisim një strategji pasi VMRO-DPMNE do të dërgojë në terren njerëz që do të jenë në Bruksel në ditët në vijim për të vazhduar bisedat me eurodeputetët dhe nevojën për të miratuar këtë Rezolutë, do të përsëris, e cila njeh identitetin e veçantë, shekullor maqedonas dhe gjuhën e veçantë maqedonase, ndërkombëtare. Kjo nuk vjen vetëm kështu, ky është fryt i punës që ka ndodhur në më shumë se 10, 11 muaj, gati një vit. Debati në parlament do të jetë në datën 4, 4 qershor sipas informacioneve që kam dhe votimi duhet të bëhet në korrik. Ndaj edhe një herë dua të theksoj se identiteti i veçantë, shekullor maqedonas dhe gjuha e veçantë maqedonase e kodifikuar ndërkombëtarisht janë fakt dhe kushdo që i mohon dhe refuzon ta pranojë këtë realitet dhe ky fakt është anti-NATO dhe anti-BE. Pra, kushdo që nuk e pranon këtë nga vendet anëtare dhe çdo eurodeputet që nuk do të votojë pro pranimit të kësaj rezolute është mbi të gjitha kundër BE-së dhe është në kundërshtim me vlerat evropiane të përcaktuara nga Adenauer, Schuman dhe Degaspari shumë kohë më parë.