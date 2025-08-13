Kryeministri Hristijan Mickoski sot, së bashku me Drejtorin e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov, është në vendin e gjuetisë Jasen, ku prej disa ditësh, punonjës të Shërbimit të Sigurisë Shtetërore, pjesëtarë të njësive speciale të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes po luftojnë me zjarrin.
Mund të them se është pjesërisht nën kontroll, megjithëse ende ka flakë të mëdha në sfond, po veprojnë edhe avionë, po veprojnë edhe traktorë ajrorë së bashku me helikopterë.
Shpresoj që ky zjarr të vihet nën kontroll të plotë sa më shpejt të jetë e mundur, megjithëse duhet të them se gjatë ditës së djeshme në territorin e Maqedonisë patëm rreth 34 zjarre aktive, nga të cilat 33 janë shuar. Sot pjesa tjetër e territorit është plotësisht nën kontroll, nuk kemi zjarre aktive, megjithëse situata po ndryshon nga minuti në minutë, tha Mickoski.
Kryeministri falënderoi të gjithë ata që po merren me të vërtetë me shumë sukses me këto elementë zjarri në këtë moment.
Duke marrë parasysh situatën në Ballkan, duke marrë parasysh se disa nga vendet e Ballkanit për fat të keq tashmë kanë humbur jetë njerëzore, e tillë është situata në Mal të Zi, Shqipëri, Greqi, Turqi. Shpresoj që të vijë fundi i këtyre zjarreve, apeloj për sjellje të duhur në kuadër të lëvizjes në pyje, megjithëse është e ndaluar, por nga dëshmitarët okularë mund të them se ky zjarr është shkaktuar nga një goditje rrufeje, sipas asaj që dëgjuam këtu.
Pra, dua t’i informoj qytetarët se situata është nën kontroll, se gjithçka është ashtu siç duhet të jetë në këtë moment, megjithëse lufta me zjarrin këtu në vendin e gjuetisë Jasen vazhdon. Dhe një falënderim i madh për të gjithë ata njerëz të guximshëm që po luftojnë me këtë zjarr dhe që po e vënë atë nën kontroll të plotë, tha Mickoski.
