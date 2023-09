Në kushtet kur plagët nuk janë shëruar nga hidhërimi dhe inati që secili prej nesh ndjen lidhur me atë që ndodhi në klinikën e Onkologjisë, ka ardhur një aferë e re ku një vajzë i jep një tender babait të saj, hiç më pak se 3 milionë euro tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, gjatë vizitës së sotme në komunën e Ilindenit, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari për aferën e fundit lidhur me klinikën e hematologjisë, drejtoresha e së cilës Panovska i dha tender shitësit me shumicë të babait të saj.

Mickoski theksoi se kjo marrëdhënie ka vite, ndoshta dekada, dhe për këtë arsye shëndetësia është sjellë në këtë nivel, por theksoi se qeveria e ardhshme e VMRO-DPMNE-së do t’i hetojë seriozisht të gjitha dyshimet për krim dhe këdo që ka kryer. një krim do të përgjigjet.

Po e them edhe një herë që nuk pres asgjë nga kjo qeveri, qeveria e ardhshme e VMRO-DPMNE-së ka një qëllim serioz që të merret me krimin e çfarëdo forme, qofshin ato familjare, qofshin ato që planifikojnë ta amnistojnë. Ligji i ri për Amnisti apo krimi politik i krijuar nga ata në qeveri, tha Mickoski.