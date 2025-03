Ne e mbyllëm vitin 2024 me një nivel historik rekord të investimeve të huaja prej 1 miliard e 255 milionë eurosh, gjë që na bën sërish vendin me numrin më të madh të investimeve të huaja në rajon për frymë, por ky është një fakt dhe përsëri, në një kohë shumë të shkurtër, ne po e konsolidojmë këtë politikë dhe kjo politikë do të vazhdojmë të investojmë në vitin e fundit. Zonat e lira, por edhe jashtë tyre, dhe jam vërtet i lumtur që e kanë kuptuar që kjo Qeveri po ndjek një politikë pro-biznesi dhe dëshiron të mbështesë krijimin e vendeve të reja të punës, të mirëpaguara investimi fillon të funksionojë këtë muaj, tjetri fillon të funksionojë në Shtip në prill dhe në maj po e vëmë gurin e themelit. gur themeli, në qershor përsëri guri i themelit. Kështu, çdo muaj ose dy do të ketë ose vënie në punë ose vendosje të gurthemelit për investime të reja, tha kryeministri Mickoski.

Mickoski informoi se në qershor do të vendoset gurthemeli i një investimi prej 500 milionë dollarësh, investim i Alcaraz-it në fushën e prodhimit të energjisë elektrike.

Në qershor po vendosim pikërisht Alcazar-in, domethënë gjysmë miliardë dollarë investim, i cili më në fund do të ketë më shumë prodhim energjie sesa konsumojmë, që do të përfaqësojë vërtet një sukses të madh për mua, pasi ishte një nga synimet e mia personale të prodhoja më shumë energji elektrike sesa konsumojmë, domethënë do të eksportojmë dhe një përqindje e madhe e asaj energjie elektrike do të jetë në burime të rinovueshme, dmth. Ligjet që do të jenë në procedurë parlamentare janë drejt përfundimit, ligji për energjetikë dhe efiçiencë energjetike, sqaroi kryeministri Mickoski.