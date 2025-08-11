Kryeministri Hristijan Mickoski sot i tha BDI-së se “nuk funksionon kështu” kur bëhet fjalë për fitimin e votave me patriotizëm të rremë. Sipas tij, BDI synon të provokojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, prandaj u dërgoi atyre një mesazh që të mos shpresojnë se do të luajnë kartën e kujtesës afatshkurtër sepse nuk funksionon kështu.
E dëgjova atë deklaratë dhe këtu absolutisht kemi pikëpamje të ndryshme për gjërat. Nuk mund të jetë absolutisht e arsyeshme dhe e drejtë të vriten anëtarë të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes nga një pritë. Por do ta them përsëri, këto janë tema që janë pjesë e së kaluarës, të mbyllura me Marrëveshjen Kornizë, dhe me ndryshimet e fundit ligjore, konkretisht ligjin për përfaqësim të drejtë, i cili është në Komisionin e Venedikut, është mbyllur. Fokusi ynë si qeveri është e ardhmja. Kjo është ajo që duam të shohim. Këto janë tema që janë mbyllur dhe u bëj thirrje të gjithë politikanëve të arsyeshëm të mos luajnë kartën e BDI-së dhe atyre që duan të na kthejnë 25 vjet prapa – u përgjigj Mickoski.
Kryeministri theksoi se thelbi është të punohet në fushën e sjelljes së investimeve në mënyrë që shteti të bëhet një vend më i mirë për të jetuar për të gjithë qytetarët.
Ky është boshti rreth të cilit duhet të bashkohemi. Do ta përsëris, le t’i lëmë politikanët që përçanë në të kaluarën. Ata nuk kanë temë të së ardhmes. Ata nuk e dinë se çfarë është e ardhmja. Ata janë të bllokuar në matricën e tyre të së kaluarës. Shikoni, 14-15 muaj opozitë, mesazhi i vetëm që vjen nga BDI, së bashku me partnerët e koalicionit LSDM dhe Levica, është pikërisht kjo, përçarje. Prandaj, u bëj thirrje të gjithëve të përmbahen nga çdo temë që na kthen në të kaluarën, të shikojmë drejt temave në të ardhmen. Përndryshe, ne i shohim gjërat absolutisht ndryshe këtu, nuk mund të jetë një luftë e drejtë dhe e ndershme për dikë që frikacakisht mori jetë nga një pritë, të paktën në Maqedoni, nuk komentoj për lagjen – përfundoi Kryeministri.
Ai theksoi se kjo Qeveri fitoi mbi 600,000 vota dhe do të jetë fituese në zgjedhjet lokale.
