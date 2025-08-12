Kushdo që shkel ligjin dhe nuk punon me ndërgjegje do të mbajë përgjegjësi, pavarësisht se cilës parti politike i përket, pavarësisht nëse vjen nga VMRO-DPMNE, nëse vjen nga koalicioni VLEN, nga partia politike ZNAM, apo dikush që ka punuar me neglizhencë në të kaluarën për të cilën janë vërtetuar krime të rënda, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske.
Disa nga ata për të cilët janë vërtetuar krime të rënda, në të kaluarën që kanë luajtur futboll, basketboll etj. në zyra, për fat të keq janë në arrati dhe nuk mund të mbahen përgjegjës para autoriteteve përkatëse, por shpresoj se do të vijë dita kur ata do të mbahen përgjegjës. Por ka edhe një numër të madh të atyre zyrtarëve për të cilët ekziston dyshimi i arsyeshëm në të kaluarën se kanë kryer një krim të madh, kanë blerë qendra tregtare, kanë pasuruar flotën e tyre me makina Maybach, kanë krijuar kompani që u bënë milionerë brenda natës, dhe mund të rendis raste të panumërta të tilla – tha Mickoski në një deklaratë për mediat gjatë një vizite në Klinikën e Urologjisë të ISHP-së.
Kjo Qeveri, shtoi Kryeministri, “është një Qeveri që u sjell drejtësi të gjithë qytetarëve në Maqedoni, ne do të veprojmë në të njëjtën mënyrë për këdo për të cilin ekziston dyshim i arsyeshëm në të kaluarën se ka kryer një krim ose ka vepruar me neglizhencë në shërbim, e kështu me radhë, pavarësisht se nga cila parti politike vjen.”
