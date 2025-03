Gjithçka që duhet për ringjalljen ekonomike dhe sociale të Koçanit, ne si Qeveri do ta vendosim ndër prioritetet tona kryesore dhe do ta bëjmë. Uroj të bashkohemi për gjëra të bukura dhe le të jetë kjo tragjedi një mësim për të gjithë ne që kjo që bëjmë sot do të ketë rëndësinë e vet në të ardhmen. “Do të dëshiroja që kjo që po bëjmë sot si Qeveri të ketë kuptim pozitiv dhe të bukur për të ardhmen e qytetarëve tanë dhe Maqedonisë sonë”, tha Kryeministri Hristijan Mickoski pasditen e sotme gjatë përfshirjes së studios së hapur humanitare të televizionit Kanal 5 për donacion për viktimat në Koçan.

Mickoski theksoi se Qeveria po bën përpjekje mbinjerëzore për të shpëtuar të lënduarit në tragjedi.

Nuk kam çfarë të them më shumë se sa kam thënë deri tani. Edhe një herë dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia për familjet që humbën jetën në këtë aksident tragjik dhe të tmerrshëm në Koçan. Si qeveri, ne po bëjmë gjithçka që kemi në dorë, duke bërë përpjekje mbinjerëzore për të shpëtuar më shumë jetë sesa ata që janë të lënduar. “Më vjen mirë që një pjesë e tyre dalëngadalë po dalin nga spitalet e Shkupit, por po kthehen edhe nga jashtë”, tha Mickoski.

TV Channel 5 sonte organizon mbrëmje donatore me telefonata, ku morën pjesë Kryeministri Hristijan Mickoski, Presidentja Gordana Siljanovska Davkova, Kryeparlamentari Afrim Gashi, ministra, përfaqësues të partive politike, si dhe njerëz nga jeta publike dhe shoqërore.