Një ditë historike për Maqedoninë! Sot u takova me Kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Në takim u arrit marrëveshje për marrëveshje për partneritet strategjik ndërmjet Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, ka shkruar në Facebook kryeministri Hristijan Mickoski pas takimit në Tiranë me kryeministrin britanik.

Kjo përfaqëson një marrëveshje strategjike që e pozicionon vendin në përputhje me interesat dhe veprimet e një prej fuqive më me ndikim politik dhe ekonomik në botë, Mbretërisë së Bashkuar. Kjo marrëveshje përfaqëson një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe përbën një themel kyç për bashkëpunimin e mëtejshëm ekonomik dhe politik. Vetë marrëveshja është negociuar për disa muaj ndërmjet ekipeve nga të dyja vendet dhe përfshin dispozita për bashkëpunim të ngushtë në disa fusha kyçe, thekson Mickoski.

Në deklaratat e tyre në takimin e zhvilluar në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, dy kryeministrat vlerësuan se marrëveshja e partneritetit strategjik do të nënkuptojë bashkëpunim edhe më të fortë, marrëdhënie më të forta dhe mundësi për thellimin e marrëdhënieve.

Marrëveshja, e cila konsiderohet historike, do të hapë perspektiva të reja për bashkëpunim në fusha kyçe si siguria, ekonomia, investimet, arsimi, transformimi dixhital dhe ndryshimet klimatike. Kjo është një marrëveshje që e pozicionon Maqedoninë në rrethin më të gjerë të interesave të njërës prej fuqive kryesore botërore. Ky është një angazhim konkret dhe afatgjatë për forcimin e lidhjeve dypalëshe me Mbretërinë e Bashkuar.

Me nënshkrimin e marrëveshjes, Maqedonia do të ketë akses në ekspertizën britanike, mbështetje financiare për reformat dhe mundësi për investime britanike në sektorë strategjikë si energjia, infrastruktura dhe inovacioni. Gjithashtu, bashkëpunimi do të përfshijë dialog të zgjeruar politik, si dhe koordinim brenda institucioneve ndërkombëtare dhe sfidat globale të sigurisë.