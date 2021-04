Lideri i VMRO-DPMNE-së opozitare në konferencën e sotme për shtyp ka përsëritur edhe një herë se sipas tij diaspora vetëm do të evidentohet dhe nuk do të regjistrohet në procesin e regjistrimit që pritet të zhvillohet gjatë shtatorit në vendin tonë. Mickoski u arsyetua tha se qëndrimet e tij janë të bazuara në me nenin 8, paragrafi 2 dhe 3 nga Ligji për Regjistrimin e Popullsisë.

“Diaspora evidentohet, dhe nuk mund të jetë pjesë e regjistrimit. Të gjithë personat që kanë më shumë se 12 vjet që nuk jetojnë në vend, nuk mund së bashku me mua të futen në numrin e përgjithshëm të personave rezident. As une dhe as VMRO-DPMNE-jqa nuk do të pranojmë ato numra.Nuk ekziston fuqi që do të më shtyej të shkoj në kundësrshtim me standartet e Eurostat”,t ha mes tjerash Mickoski.

https://alsat.mk/mickoski-diaspora-do-te-evidentohet-nuk-mund-te-jete-pjese-e-regjistrimit/