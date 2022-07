Kryetari i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski, së bashku me nënkryetarin Aleksandar Nikoloski, sot kanë vizituar Budapestin dhe janë takuar me kryeministrin e Hungarisë dhe kryetarin e partisë simotër FIDES, Viktor Orban, njoftoi pres qendra e OBRM-PDUKM-së.

Në takim u bisedua për integrimin e Maqedonisë në BE.

Presidenti Mickoski theksoi qëndrimin e OBRM-PDUKM-së dhe popullit maqedonas se integrimi është i domosdoshëm, por ai duhet të jetë dinjitoz dhe me ruajtjen e shenjave identitare të popullit.

Është theksuar se Maqedonia dhe BE-ja po përballen me dimrin më të vështirë në histori, me vështirësi të mëdha në furnizimin me energji.

Presidenti Mickoski vuri në dukje se qeveria në Maqedoni nuk po ndërmerr hapat e nevojshëm për t’u përballur me krizën energjetike, qymyri, nafta, gazi dhe derivatet e naftës nuk sigurohen në kohën e duhur, por kur vjen kulmi i krizës, shuma të mëdha parashë jepen disa herë mbi atë që mund të ishte shpenzuar nëse të njëjtat burime do të siguroheshin me kohë.

Gjithashtu në këtë takim u vunë në dukje sfidat e krizës së migrantëve, e cila është problem si për Maqedoninë ashtu edhe për BE-në.