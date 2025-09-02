Abuzimi i shërbimeve të sigurisë duhet të marrë fund dhe duhet të ketë përgjegjësi për mbikëqyrjen e figurave publike, prokuroria dhe gjyqësori janë në lëvizje. Informacionet e fundit rreth zhvillimeve në shërbimet e sigurisë ndërsa qeveria ishte nën udhëheqjen e LSDM-së tregojnë se LSDM nuk bëri asgjë për qytetarët dhe shtetin, thonë VMRO-DPMNE.
Ekziston një dyshim i bazuar se dy institucionet, Agjencia e Inteligjencës dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare, në vend që të kujdeseshin për sigurinë e shtetit, ishin të angazhuara në mbikëqyrjen e liderit të atëhershëm të opozitës, tani kryeministrit aktual Hristijan Mickoski, si dhe të zyrtarëve të tjerë të VMRO-DPMNE-së së atëhershme në opozitë, por edhe të gazetarëve, biznesmenëve e të ngjashëm.
Kjo nuk është asgjë e re për VMRO-DPMNE-në, sepse edhe kur ishte në opozitë kishte informacione se njerëz nga partia po monitoroheshin, kryesisht nga udhëheqja.
Padyshim, gjatë asaj periudhe pati një përpjekje për diskreditim politik, të cilin koha e tregoi se nuk pati sukses për SDS-në.
Tani u takon autoriteteve kompetente të gjyqësorit, ose prokurorisë dhe gjykatës të veprojnë për këtë rast.
Si një parti që mbështet fuqimisht sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të gjitha vlerave demokratike, VMRO-DPMNE pret që pas këtij rasti dhe pas veprimeve të sistemit gjyqësor, më në fund do t’u jepet fund praktikave të tilla të paligjshme dhe kësaj shkeljeje të vlerave themelore demokratike.
Abuzimi i shërbimeve të sigurisë duhet të marrë fund dhe ato duhet të kryejnë funksionin e tyre themelor, mbrojtjen e interesave shtetërore.
