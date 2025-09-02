Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sonte se Agjencia për Zbulim dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare janë marrë plotësisht me të dhe me opozitën e atëhershme VMRO-DPMNE, si dhe me gazetarët dhe biznesmenët. Mickoski nuk deshi të flasë për detaje në deklaratën e tij për mediat sepse, siç tha ai, këto janë dokumente të klasifikuara dhe pret që personat që e kanë përgjuar të jenë pas grilave.
“Nuk mund të flas për detajet sepse është sekret shtetëror, kështu është klasifikuar ai dokument, dokumente, por një gjë është fakt se të dy agjencitë, Agjencia për Zbulim dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare, u morën plotësisht me, në atë kohë, partinë më të madhe opozitare, me mua. Ndër të tjera, me gazetarë, biznesmenë, kështu që le ta lëmë këtë periudhë të rrjedhë, le ta lëmë prokurorinë të thotë çfarë të dojë, gjyqtarët normalisht, në një proces gjyqësor. Unë jam mësuar tashmë me këtë. Jam mësuar me atë lloj njerëzish dhe nuk më çudit sepse edhe atëherë informacioni për atë që po ndodhte na arrinte. Thjesht, atë lloj njerëzish, do t’i quaja gjysmë të zellshëm, nuk kanë motivim të mjaftueshëm në jetë për t’u marrë me gjëra të bukura, ata merren me jetën e të tjerëve. Ata mendojnë se në këtë mënyrë do të marrin një lloj lavdërimi, një lloj avantazhi ndaj punonjësve të tyre dhe do të përparojnë në karrierën e tyre”, tha Mickoski.
Çdo gjë, për sa i përket tij, ka fillimin dhe fundin e vet.
“Pres që këta brejtës të përfundojnë aty ku u takon, pas grilave, për t’i dhënë fund njëherë e përgjithmonë abuzimit me këto lloj agjencish dhe burimet që ato kanë në dispozicion”, tha kryeministri.
Drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare (ASK), Bojan Hristovski, deklaroi se “e ashtuquajtura ASK e reformuar në vitin 2019 ishte gjithçka tjetër përveç një institucioni të reformuar”.
“Ishte më shumë një fasadë sesa një institucion i reformuar. Ajo që po ndodhte brenda ishte se një grup më i vogël i përbërë nga një ish drejtor dhe një grup më i vogël punonjësish dhe ne kemi indikacione se ata kanë abuzuar me detyrën e tyre zyrtare. Zyra e prokurorit publik kompetent është njoftuar për të njëjtën gjë dhe nuk mund të ndaj më shumë detaje rreth kësaj, ata janë shumë të kualifikuar dhe të ndjeshëm dhe ne nuk do të donim të shkelnim asnjë proces ligjor dhe në të njëjtën kohë të pengonim një proces që është iniciuar ose do të iniciohet nga zyra e prokurorit publik”, tha Hristovski.
Këtë ditë, siç tha ai, e sheh më shumë si një ditë në të cilën i themi lamtumirë të kaluarës, një ditë në të cilën u dërgojmë një mesazh të gjithë atyre që kanë guxuar ndonjëherë të abuzojnë me pozicionin e tyre zyrtar, që të mos e bëjnë më këtë.
“Shpresojmë që nëse ata për të cilët kemi njoftuar prokurorinë publike vërtetohen fajtorë, ata do të mbahen përgjegjës dhe se puna e paligjshme, joprofesionale dhe joetike në agjenci nuk do të përsëritet kurrë”, tha Hristovski.
Drejtori i ASK-së nuk donte të përgjigjej se sa persona u përgjuan, duke iu referuar prokurorisë publike.
Kryeministri Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me rezolutën me vija të kuqe që LSDM njoftoi se do ta paraqesë në Kuvend, tha se do ta shohin dokumentin dhe se shpreson që “do t’i lejojnë VMRO-DPMNE-së dhe grupit parlamentar nga koalicioni qeverisës të japin kontributin e tyre për të gjitha këto”.
“Le ta shohim dokumentin, të shohim se çfarë gjërash të reja do të ofrojnë”, tha Mickoski.
Kryeministri Mickoski shtoi se shumë deklarata të tilla të propozuara nga LSDM janë vetëm fjalë në letër dhe nuk janë respektuar fare.
“Megjithëse duhet të themi se në të kaluarën, deklaratat e LSDM-së ishin deklarata që në fund të fundit përfundojnë thjesht si fjalë në letër, të parespektuara fare. Ne kemi pasur shumë deklarata të tilla në të kaluarën, siç thashë, por për fat të keq LSDM-ja absolutisht nuk respektoi gjithçka që deklaroi kur pati një mundësi të brishtë për të qeverisur qeverinë. Pra, le ta shohim atë dokument dhe le të japim kontributin tonë bazuar në atë që shohim”, tha kryeministri Mickoski.
