Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se po mendon ndryshimin e stemës shtetërore, por absolutisht nuk po mendon ndryshimin e himnit të Maqedonisë dhe, siç tha ai, nuk i shkon mendja të hyjë në një diskutim të tillë.

Himni është i përcaktuar në Ligj, ka ligj për flamurin, stemën dhe himnin. Ai përcaktohet me ligj, i cili është sistematik dhe kërkon një shumicë prej dy të tretash. Përkufizohet gjithashtu me tekst. Nëse dikush vendos, siç thoni ju, të transmetojë himnin me apo pa tekst, është praktikisht vendim i organizatorit. Dhe shpesh kam qenë në evente ku dëgjohet vetëm melodia, por teksti ndërrohet… nuk më shkon mendja të hyj në ndonjë diskutim për ndryshimin e tekstit të himnit, tha Mickoski në intervistën e sotme në emisionin qendror të lajmeve të televizionit ALSAT-M.

Mickoski theksoi se kjo temë nuk është diskutuar mes partnerëve të koalicionit dhe nuk do të hyjë në asnjë debat në të cilin do të ndryshohet teksti i himnit.

Kryeministri theksoi se himni pasqyron gjenezën historike të krijimit të këtij shteti, duke shtuar se është shumë gabim të shikohen gjërat sikur himni nuk pasqyron multietnicitet.

Të njëjtën gjë do t’u thosha edhe partnerëve të koalicionit nëse do të më pyesnin për këtë temë. Pastaj biem në një kurth të madh, pastaj do të japim njëqind argumente që e kundërshtojnë atë tezë. Edhe himni i Kosovës nëse e shikojmë kështu nuk e pasqyron. Por kjo nuk është çështja. Thelbi është se ky shtet është krijuar në bazë të disa proceseve që kanë ndodhur në të kaluarën, të cilat rrëfehen në tekstin e himnit dhe me atë tekst shprehim respekt për ato procese, jo për shkak të përkatësisë etnike, por sepse ato procese dhe ajo sakrificë në ato procese e krijuan këtë gjendje. Dhe këtu nuk ka maqedonas, shqiptarë, turq, vlleh, boshnjakë…, thekson Mickoski.

Për ndryshimin e stemës dhe nëse ka një iniciativë të tillë, Mickoski tha se nëse ka, opinioni do ta dijë, do të hyjë në Kuvend.

-Vlerësoj që simboli heraldik i luanit të Zemstvo është simbol i të gjithë atyre brezave që kanë jetuar në këto treva dhe kjo nuk është sekret. Është simbol partiak edhe i partive tjera politike, jo vetëm i VMRO-DPMNE-së. Deklarata ime atje është rezultat i konferencave që janë bërë publike në media të caktuara dhe supozoj se gazetari që më bëri pyetjen është frymëzuar nga ato informime në ato media. Dhe unë dhashë një përgjigje të kujdesshme në të cilën thashë se qeveria e përbërë nga VMRO-DPMNE dhe BDI, e udhëhequr nga Nikolla Gruevski, kishte marrëveshje për ndryshimin e stemës në vend. Dhe kjo ishte përgjigja ime, shtoi kryeministri.

Kryetari i Alternativës, Zeqirija Ibrahimi, dje ka vlerësuar se me ndryshimin e stemës duhet të ndryshohet edhe himni, për të cilin, sipas tij, ekzistojnë tre opsione: himni me dy tekste një për shqiptarët, tjetri për maqedonasit, një himn me një tekst që do të përfshijë të gjitha etnitë dhe të gjitha etnitë mund të këndohen në të gjitha etnitë.

Kundër ndryshimit të himnit u shpreh edhe kryetarja Gordana Siljanovska Davkova, e cila tha se nuk ka nevojë të ndërrohet himni. Unë absolutisht mendoj se nuk ka nevojë të ndryshohet himni. Himni nuk pasqyron kurrë të tashmen, ai gjithmonë pasqyron kujtesën historike, gjenezën. Dhe ne nuk kemi të drejtë, imagjinoni, nuk kam dëgjuar që njerëzit të ndryshojnë edhe nëse, nëse ju kujtohet, brenda BE-së, në përpjekjen për të miratuar Kushtetutën e BE-së në 2005, ishte parashikuar një himn. Nuk erdhi deri aty. Kështu që gjatë historisë, të gjitha kombet gjatë historisë kanë krijuar këngë ose himne që janë simboli më i rëndësishëm shtetëror dhe kjo është arsyeja pse, siç nuk e di sa prej jush e dini, tekstet e himneve në shumicën e vendeve janë në Kushtetutë, tha presidenti në një deklaratë për mediat javën e kaluar.