Zëvendëskryeministri i parë, Izet Mexhiti ka bërë të ditur se në mbledhjen e sotme të qeverisë është miratuar vendimi për themelimin e shkollës fillore “Azem Morana” në fshatin Moranë të Studeniçanit.

“Sot u bë histori në Moranë. Në mbledhjen e Qeverisë, miratuam vendimin për themelimin e shkollës fillore “Azem Morana” në fshatin Moranë, Komuna e Studeniçanit. Ky vendim është nderim për sakrificën. Është ngjallje e kujtesës për një figurë të ndritur kombëtare, që dha gjithçka për arsimin shqip dhe idealin e lirisë. Azem Morana, mësuesi, patrioti, luftëtari i fjalës dhe dijes, që nuk u përkul para padrejtësisë, sot rikthehet mes nesh përmes një institucioni që do të edukojë breza të tërë, në emrin e tij. Shkolla “Azem Morana” do të jetë një tempull kujtese, një burim frymëzimi, një fener që do të ndriçojë rrugën e brezave të rinj drejt dijes dhe ndërgjegjes kombëtare. Ky vendim është borxhi ynë i vonuar ndaj një njeriu që e deshi arsimin aq sa jetën, dhe që për këtë dashuri, e dha jetën. Përjetësisht mirënjohës dhe falënderues!”, ka shkruar Mexhiti.